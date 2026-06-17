74 Yaşındaki Hasta Helikopterle Van'a Sevk Edildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde rahatsızlanan 74 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından İdil Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer O'ya kalp rahatsızlığı tanısı konuldu.

Ömer O, ileri tetkik ve tedavi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne nakledildi.