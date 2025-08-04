78 Kişi Öldü, Soruşturma İzni Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

78 Kişi Öldü, Soruşturma İzni Verildi

04.08.2025 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti, eski bakanlık müfettişi hakkında soruşturma izni verildi.

1) 78 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN FACİASINDA BAKANLIK BAŞMÜFETTİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

BOLU Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

32 SANIK YARGILANIYOR

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İLK DURUŞMA 10 GÜN SÜRDÜ

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda 7 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren ilk duruşmada sanıkların tamamı ve müştekiler ile tanıklar dinlendi. Duruşma 22 Eylül'e ertelenirken, açıklanan ara kararda tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına hükmedildi. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamı kararlaştırıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 3 BÜROKRAT İÇİN SORUŞTURMA İZNİ VERMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilk duruşma görüldüğü sırada 18 Temmuz'da yangının çıktığı tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DA SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise bugün Eski Başmüfettiş Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Kaynak: DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kartalkaya, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Dünya, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 78 Kişi Öldü, Soruşturma İzni Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu 2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
Süper Lig’den Suudi Arabistan’a bir transfer daha gerçekleşti Süper Lig'den Suudi Arabistan'a bir transfer daha gerçekleşti
Alev topuna dönen rafinerinin önünde çektikleri video ülkeyi karıştırdı Alev topuna dönen rafinerinin önünde çektikleri video ülkeyi karıştırdı
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi Ödenecek maaşı bile belli Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! Ödenecek maaşı bile belli
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Taraftar şaştı kaldı Transferi sahaya çıkınca öğrendiler Taraftar şaştı kaldı! Transferi sahaya çıkınca öğrendiler
Sadettin Saran’dan Ali Koç’u çok kızdıracak sözler Sadettin Saran'dan Ali Koç'u çok kızdıracak sözler
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: En az 54 ölü Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: En az 54 ölü

18:00
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
17:37
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm! Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
23:11
Galatasaray ayrılığı duyurdu
Galatasaray ayrılığı duyurdu
22:53
Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz’in yeni takımı şaşırttı
Bir zamanlar paylaşılamayan David Luiz'in yeni takımı şaşırttı
22:50
Silahlı kavgada, kaldırımda yürüyen kişi yaralandı
Silahlı kavgada, kaldırımda yürüyen kişi yaralandı
22:50
Takla atan otomobilin sürücüsü öldü, yakınları araçta yaralanan kişiye saldırdı
Takla atan otomobilin sürücüsü öldü, yakınları araçta yaralanan kişiye saldırdı
22:49
Boşanma aşamasındaki çift evde yangında hayatını kaybetti
Boşanma aşamasındaki çift evde yangında hayatını kaybetti
22:40
Hatay’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
22:39
Gübre taşımak istedikleri ’ilkel’ teleferikte akıma kapılan çift öldü
Gübre taşımak istedikleri 'ilkel' teleferikte akıma kapılan çift öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 18:10:48. #7.12#
SON DAKİKA: 78 Kişi Öldü, Soruşturma İzni Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.