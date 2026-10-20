8 bin 783 yetişkinde aşırı işlenmiş gıda tüketimi beyin hasarı riskini artırabilir - Son Dakika
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8 bin 783 yetişkinde aşırı işlenmiş gıda tüketimi beyin hasarı riskini artırabilir

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Kanada'daki McMaster Üniversitesi araştırmasında 35-69 yaş arası 8 bin 783 yetişkinin aşırı işlenmiş gıda tüketimi incelendi. Yüksek tüketim yağlanma belirteçleri ve serebrovasküler hasarla ilişkilendirildi, bilişsel performansla ilişki saptanmadı.

Kanada'da yapılan bir araştırmada, yüksek miktarda aşırı işlenmiş gıda tüketiminin beyin hasarı riskinin artmasına katkıda bulunabileceği saptandı.

Kanada'daki McMaster Üniversitesinde yapılan araştırmada, yetişkinlerde yüksek miktarda aşırı işlenmiş gıda tüketiminin yağlanma, beyin hasarı ve bilişsel işlevle ilişkisi incelendi.

Araştırmada, 35 ila 69 yaş arasındaki 8 bin 783 yetişkinin aşırı işlenmiş gıda tüketimi incelenirken, sonuçlar yağ oranı, karaciğer yağ oranı, bilişsel değerlendirme testleri gibi çeşitli kıstaslarla değerlendirildi.

Katılımcıların manyetik rezonans görüntüleme (MR) taramalarının da incelendiği araştırmada, yüksek düzeyde aşırı işlenmiş gıda alımı, saptanabilir bilişsel bozukluklardan önce ortaya çıkabilecek yağlanma belirteçleri ve serebrovasküler hasar ile ilişkilendirildi.

Kanada'daki orta yaşlı yetişkinleri kapsayan bu çalışmada, yüksek miktarda aşırı işlenmiş gıda tüketiminin beyin hasarı riskinin artmasına neden olabileceği saptanırken, işlenmiş gıda tüketimi ile bilişsel performans arasında bir ilişki saptanmadı.

Araştırmanın bulguları, JAMA Network dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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