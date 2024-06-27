8. Çin-Avrasya Fuarı Başladı

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ÇEKİM TARİHİ: 26 Haziran 2024

1. 8. Çin- Avrasya Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

8. Çin-Avrasya Fuarı, Çarşamba günü Xinjiang Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde başladı.

Fuar, " İpek Yolu'nda Yeni Fırsatlar, Avrasya İşbirliğinde Yeni Canlılık" temasıyla düzenleniyor.

Fuar, 50 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 1.900'ün üzerinde katılımcıyı kendine çekti.

6.000'den fazla ürün çeşidinin sergilendiği fuar, Pazar gününe kadar devam edecek.

Çin-Avrasya Fuarı, 2011 yılından bu yana yedi kez başarıyla düzenlendi.

Fuar, Asya ve Avrupa'daki ülkeler arasında etkileşim ve işbirliğini kolaylaştıran bir platform işlevi görüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor. (XHTV)