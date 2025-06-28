8. Foto Safari Yarışması Sonuçlandı

Başkent Ankara Meclisi tarafından düzenlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Belediye Başkanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün desteklediği 8. Foto Safari Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Nallıhan Kuş Cenneti'nde çektiği "Ak balıkçıl kuşu" ile Levent Açıkgöz, havadan çektiği "Asarlık Tepeleri Tabiat Anıtı" fotoğrafıyla da Salih Kuş birinci oldu.

Başkent Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı ve 27. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın koordinasyonunda 8. kez düzenlenen ve toplamda 119 fotoğrafçının 500'e yakın kareyle katıldığı yarışmada, 51 fotoğrafın ödüle layık görüldü.

Ödüller, 11 Ekim Cumartesi yapılacak törende sahiplerini bulacak.

Yarışmada ev sahibi Nallıhan'dan da Erman Kırankaya, Murat Karaman, Mehtap Karaman, Aytekin Karaman ve Fatih İnan da sergileme ve mansiyon ödülüne layık görüldü.