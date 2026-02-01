Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'na Başvurular Sürüyor - Son Dakika
Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'na Başvurular Sürüyor

01.02.2026 11:07  Güncelleme: 12:32
Marble İzmir Fuarı kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması için başvurular devam ediyor. Yarışma, genç tasarımcıları teşvik etmeyi ve doğal taş sektörünün rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

(İZMİR) - Bu yıl 14–17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek, dünyanın en büyük doğal taş fuarları arasında yer alan Marble İzmir – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması için başvurular devam ediyor. Alanında Türkiye'nin uluslararası ölçekte düzenlenen tek yarışması olma özelliğini taşıyan Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması, bu yıl da farklı ülkelerden genç yetenekleri İzmir'de bir araya getirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından 14-17 Nisan tarihlerinde yapılacak Marble İzmir–Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması için başvurular sürüyor. Akademisyenlerden tasarımcılara ve sektör profesyonellerine kadar birçok önemli ismin yer aldığı jüri tarafından tasarımların değerlendirileceği yarışmaya, 8 Şubat Pazar gününe kadar başvuru yapılabilecek. Geçtiğimiz yıl yurt içi ve yurt dışından 892 genç tasarımcının başvurduğu yarışma kapsamında, bu yıl da çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerindeki öğrenciler için tanıtım toplantıları gerçekleştiriliyor.

Final ve ödül töreni 14 Nisan'da

Başvuruların tamamlanmasının ardından jüri değerlendirme süreci başlayacak ve finale kalan projeler belirlenecek. Yarışmanın finali ve ödül töreni, 14 Nisan tarihinde Marble İzmir Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek. Finale kalan tasarımlar, fuar süresince sergilenerek sektör temsilcileri ve ziyaretçilerle buluşacak.

Bu yıl, yarışma kapsamında, 550 bin TL'yi aşan miktarda ödüller dağıtılacak. Birinciye 200 bin TL, ikinciye 130 bin TL, üçüncüye ise 65 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca Ege İhracatçı Birlikleri Özel ödülü, firma özel ödülleri, tasarım tescil desteği, yazılım ödülü, tatil ödülü, üretim ve staj imkanları ile yurt dışı katılımcılara yönelik özel ödüller de yarışma kapsamında yer alacak. Yarışmaya en çok öğrencinin başvuru yaptığı üniversiteye ise 3D yazıcı hediye edilecek.

Üretime dönüşebilir nitelikte olması gerekiyor

Yarışma, katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasını, doğal taş sektörünün uluslararası piyasada rekabet gücünün artırılmasını ve genç tasarımcıların teşvik edilmesini hedefliyor.

Üniversitelerin mimarlık, mühendislik, mimarlık ve tasarım, sanat ve tasarım, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin lisans bölümleri ile üniversitelerin tasarımla ilgili diğer lisans ve ön lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin katılımına açık düzenleniyor. Yüksek lisans ve doktora eğitimi gören adaylar da yarışmaya başvurabiliyor.

Katılımcılar, mevcut doğal taşlar ya da doğal taş artıklarını kullanarak geliştirecekleri projelerle yarışmaya başvurabiliyor. Dekoratif ev eşyaları ile tekil mobilya tasarımlarının yanı sıra ev ve ofis kullanımına yönelik katma değeri yüksek ürünler ile lavabo ve küvet gibi tasarımlar da yarışma kapsamında değerlendiriliyor. Tasarımların yalnızca fikir aşamasında kalmayıp üretime dönüşebilir nitelikte olması önem taşıyor.

Jüride kimler var?

Yarışmanın değerlendirme süreci; akademi, tasarım dünyası ve sektörün deneyimli isimlerinden oluşan jüri tarafından yürütülecek. Jüri Onur Konuğu olarak akademisyen ve sektör temsilcisi Prof. Önder Küçükerman'ın yer aldığı jüride; Dr. Öğr. Üyesi A. Can Özcan, Endüstriyel Tasarımcı Adnan Serbest, Endüstriyel Tasarımcı Ahmet Toplu, İç Mimar Atilla Kuzu, Doç. Dr. Ayşem G. Başar, Dr. Öğr. Üyesi Elif Kocabıyık, İç Mimar Esra Kazmirci, Prof. Dr. Çiğdem Kaya, Prof. Dr. Faruk Çalapkulu, Mimar Gökhan Karakuş, Prof. Dr. Ilia Palaguta, Prof. Dr. M. Lütfi Hidayetoğlu, Prof. Dr. Marinella Ferrara, Prof. Dr. Michal Stefanovski, sektör temsilcisi Oben İnceler, Mimar Öznur Turak Eke, sektör temsilcisi Remzi Boncuk, Prof. Dr. S. Meltem Özkaraman Şen, Doç. Dr. Selçuk Demirci, Prof. Dr. Serkan Güneş ve İç Mimar Yeşim Kozanlı bulunuyor.

8. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'na ilişkin başvuru koşulları, yarışma takvimi ve detaylı bilgiler https://www.degisiktasarimyarismasi.com/ adresinde yer alırken yarışma başvuruları da yine aynı web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Teknoloji, Güncel, Sanat, Son Dakika

Güncel

Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'na Başvurular Sürüyor
