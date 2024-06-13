8. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın Kazananları Açıklandı - Son Dakika
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8. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın Kazananları Açıklandı

Yeşilay tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın kazananları belli oldu. Yarışmaya 59 ülkeden 1367 eserle 757 karikatürist başvurdu. İranlı Hamed Mortazavi Alavi birincilik ödülünü, Musa Gümüş ikincilik ödülünü, Sait Munzur üçüncülük ödülünü, Cenk Alparslan ise Mazhar Osman Ödülü'nü kazandı. Ayrıca Emre Pakman, Sabit Aydın ve Endonezyalı Dendy Heru Hardono başarı ödülü aldı. 16 Yaş Altı Kategorisi'nde ise Ayşegül Yiğitoğlu, Kayra Dinçer, İrem Günaydın ve Duru Özgür ödül kazandı. Yeşilay Genel Sekreteri Yasin Erol, karikatür sanatının bağımlılık konusuna dikkat çekmek için güçlü bir araç olduğunu belirterek, bu yarışmanın sanatçılara yeteneklerini sergileme ve sosyal sorumluluklarını yerine getirme fırsatı sunduğunu ifade etti.

13.06.2024 11:53
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8. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın kazananları açıklandı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl yarışmaya 59 ülkeden, 1367 eserle 757 karikatürist başvurdu.

Birincilik ödülüne İran'dan Hamed Mortazavi Alavi, ikincilik ödülüne Musa Gümüş, üçüncülük ödülüne Sait Munzur, Mazhar Osman Ödülü'ne ise Cenk Alparslan layık görüldü.

Emre Pakman ve Sabit Aydın ile Endonezya'dan Dendy Heru Hardono'nun başarı ödülü kazandığı yarışmada, 16 Yaş Altı Kategorisi'nde ise Ayşegül Yiğitoğlu, Kayra Dinçer, İrem Günaydın ve Duru Özgür ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Sekreteri Yasin Erol, sanatın evrensel diliyle bağımlılık konusuna dikkati çekmeyi hedeflediklerini belirterek, "Mizahın ve eleştirinin güçlü bir birleşimi olan karikatür sanatı, toplumsal sorunları daha anlaşılır ve etkileyici anlatabilecek bir türdür. Biz de bu güçten, bağımlılıklara karşı farkındalığımızı artırmak için istifade ediyoruz. Bu anlamlı yarışma, aynı zamanda sanatçılara hem yeteneklerini sergileme hem de sosyal sorumluluklarını yerine getirme imkanı sunuyor. Bağımlılıkların zararlarına dikkati çekmek ve toplumu bu yönde bilinçlendirmek, hepimizin ortak amacı. 104 senedir bu amaçla hizmet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 8. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın Kazananları Açıklandı - Son Dakika

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