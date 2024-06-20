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8 yaşındaki kızın susuz kalan martı yavrusunu kurtarma mücadelesi yüreklere dokundu

ELAZIĞ - Elazığ'da 8 yaşındaki çocuk, aşırı sıcaklardan etkilenen bir martı yavrusuna yardım eli uzattı. Gezi sırasında bitkin halde olan martıyı fark eden minik çocuk, hayvanı su vererek kurtarmaya çalıştı. Başarılı olamayan küçük kızın hüzün dolu halleri yüreklere dokundu.

Elazığ'da yaşayan 8 yaşındaki Zehra Nur Erzurumluoğlu, bir gezi esnasında aşırı sıcaklar ve susuzluktan etkilenen martı yavrusuna yardım etmek istedi. Pertek Kalesine düzenlenen gezi etkinliğine annesi ile birlikte katılan Zehra Nur, feribottan indikten sonra martı yavruları ve yuvalarını fark etti. Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi bulduğu adada, bir yavru martının sırt üstü düştüğünü fark eden Minik Zehra, su şişesinin kapağıyla yaklaşık 15 dakika boyunca su vermek için çaba harcadı. Ardından Zehra, martıyı su içirdikten sonra gölgeli bir alana götürerek rahatlatmaya çalışsa da sonuç alamadı. Minik kızın, hem çabası hem de olumsuz sonuç sonrası yüzündeki üzüntü yüreklere dokundu.

Yaşadığı üzüntüyü dile getiren Zehra Nur Erzurumluoğlu, "Gezerken yolda martı yavruları ve yumurtaları vardı. Annemle gezmeye başladık. O sırada bu yavruyu bulduk. Ben ona birazcık su verdim. Önce canlandı ama sonra ölü gibi oldu. Uğraştım ve şişemdeki kapakla su içirmeye çalıştım. Hava çok sıcak olduğu için böyle olmuş olabilir" dedi.

Öte yandan, bölgede yılan popülasyonun artması ve aşırı sıcaklardan dolayı martı ve yavrularının ölümünün bu dönemlerde arttığı bildirildi.