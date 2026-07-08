80. Avignon Festivali Başladı

AVİGNON, 8 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın Avignon kenti 80. Avignon Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Fransız tiyatro yönetmeni Jean Vilar tarafından 1947'de kurulan festival, dünyanın önde gelen çağdaş sahne sanatları etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

4 Temmuz'da başlayan festival 25 Temmuz'a kadar devam edecek.