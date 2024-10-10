80 Yaşındaki Sami Güler, 30 Yıldır Parkı Gönüllü Olarak Bakıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

80 Yaşındaki Sami Güler, 30 Yıldır Parkı Gönüllü Olarak Bakıyor

Geniş Video İzle

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Sami Güler, yaklaşık 30 yıldır evinin karşısındaki parkın bakımını gönüllü olarak üstleniyor. Belediye Başkanı, Güler'in yeşil alanlara kattığı değerleri vurgulayarak onun çevre sevgisini örnek gösterdi.

10.10.2024 12:18  Güncelleme: 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde ikamet eden 80 yaşındaki Sami Güler, yaklaşık 30 yıldır gönüllü olarak evinin karşısındaki parkın bakımını yapıyor. Buca Belediye Meclisi'nin kararıyla Sami Güler adı verilen parka gözü gibi bakan çevre gözlemcisi, tüm vatandaşlara örnek oluyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Sami amca, bu kente bıraktığı izlerle Buca'nın yeşilden yana, doğadan yana, sevgiden yana olan kimliğini ön plana çıkartıyor" dedi.

Ufuk Mahallesi 1012 sokakta yaşayan 80 yaşındaki Sami Güler, yaklaşık 30 yıldır gönüllü olarak evinin hemen karşısında bulunan parkın bakımını yapıyor. Yıllardır ağaçları budayıp sulayan, onları çocukları gibi seven çevre gözlemcisi Sami Güler'in adının Buca Belediye Meclisi'nin kararıyla 2020 yılında söz konusu parka verildiğini hatırlatan Belediye Başkanı Görkem Duman, "Sami amca, ilçemize kattığı izlerle Buca'nın önemli değerlerinden biri, herkese örnek oluyor. Yakınında oturan komşularına, mahalle sakinlerine, gençlere, çocuklara… Kentin öznesi olmak, yaşadığı kente sahip çıkmak gibi değerler, Sami amca özelinde can buluyor. Kentler üzerinde yaşayan insanlar ile kimlik kazanıyor. Sami amca, bu kente bıraktığı izlerle Buca'nın yeşilden yana, doğadan yana, sevgiden yana olan kimliğinin altını bir kez daha büyük harflerle çiziyor" diye konuştu.

"Yeşil insanların ruhudur"

"Ben ağaçları büyüttüm; ağaçlar beni gençleştirdi" diyerek yeşile olan sevgisini dile getiren Sami amca ise 80 yaşında olduğunu ancak kendisini 60 yaşında gördüğünü söyledi. Güler, "Ruh genç olunca, huzurlu olunca, insan huzurlu oluyor. Bu ağaçlara çocuklar gibi bakıyorum. Suyunu veriyorum, çapa yapıyorum. Dallarını kendim buduyorum. İşim bittikten sonra oturup balkona ağaçları seyrediyorum. Bu işi gönülden yapıyorum, ağaçları çok seviyorum. Bu ağaçlar kuşların yuvaları. Sabahları kuş sesleri ile uyanıyorum. Yeşil insanların ruhudur" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sami Güler, Güncel, Çevre, Yaşam, İzmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika Güncel 80 Yaşındaki Sami Güler, 30 Yıldır Parkı Gönüllü Olarak Bakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:43 26 ilde seçim anketi yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
12:27 Çiçeği burnunda damatlar Özgür Çevik ve Tolga Sarıtaş’ın şarkı performansı Çiçeği burnunda damatlar Özgür Çevik ve Tolga Sarıtaş'ın şarkı performansı
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
19:15 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt
18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
18:51 Süheyl Batum’un sözleri Dursun Özbek’i çıldırttı Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı
18:25 Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan
18:10 Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki “Abi“ tartışması gündem oldu Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki "Abi" tartışması gündem oldu
18:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan “İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız“ Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız"
17:58 Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis
17:45 Erkan Baş’tan Özgür Özel’in “Senin partinin oyu yüzde 1.5“ sözlerine ilk tepki Erkan Baş'tan Özgür Özel'in "Senin partinin oyu yüzde 1.5" sözlerine ilk tepki
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 13:23:16. #1.12#
SON DAKİKA: 80 Yaşındaki Sami Güler, 30 Yıldır Parkı Gönüllü Olarak Bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.