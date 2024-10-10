80 Yaşındaki Sami Güler, 30 Yıldır Parkı Gönüllü Olarak Bakıyor

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(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde ikamet eden 80 yaşındaki Sami Güler, yaklaşık 30 yıldır gönüllü olarak evinin karşısındaki parkın bakımını yapıyor. Buca Belediye Meclisi'nin kararıyla Sami Güler adı verilen parka gözü gibi bakan çevre gözlemcisi, tüm vatandaşlara örnek oluyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Sami amca, bu kente bıraktığı izlerle Buca'nın yeşilden yana, doğadan yana, sevgiden yana olan kimliğini ön plana çıkartıyor" dedi.

Ufuk Mahallesi 1012 sokakta yaşayan 80 yaşındaki Sami Güler, yaklaşık 30 yıldır gönüllü olarak evinin hemen karşısında bulunan parkın bakımını yapıyor. Yıllardır ağaçları budayıp sulayan, onları çocukları gibi seven çevre gözlemcisi Sami Güler'in adının Buca Belediye Meclisi'nin kararıyla 2020 yılında söz konusu parka verildiğini hatırlatan Belediye Başkanı Görkem Duman, "Sami amca, ilçemize kattığı izlerle Buca'nın önemli değerlerinden biri, herkese örnek oluyor. Yakınında oturan komşularına, mahalle sakinlerine, gençlere, çocuklara… Kentin öznesi olmak, yaşadığı kente sahip çıkmak gibi değerler, Sami amca özelinde can buluyor. Kentler üzerinde yaşayan insanlar ile kimlik kazanıyor. Sami amca, bu kente bıraktığı izlerle Buca'nın yeşilden yana, doğadan yana, sevgiden yana olan kimliğinin altını bir kez daha büyük harflerle çiziyor" diye konuştu.

"Yeşil insanların ruhudur"

"Ben ağaçları büyüttüm; ağaçlar beni gençleştirdi" diyerek yeşile olan sevgisini dile getiren Sami amca ise 80 yaşında olduğunu ancak kendisini 60 yaşında gördüğünü söyledi. Güler, "Ruh genç olunca, huzurlu olunca, insan huzurlu oluyor. Bu ağaçlara çocuklar gibi bakıyorum. Suyunu veriyorum, çapa yapıyorum. Dallarını kendim buduyorum. İşim bittikten sonra oturup balkona ağaçları seyrediyorum. Bu işi gönülden yapıyorum, ağaçları çok seviyorum. Bu ağaçlar kuşların yuvaları. Sabahları kuş sesleri ile uyanıyorum. Yeşil insanların ruhudur" şeklinde konuştu.