800 Nijeryalı Göçmen Gönüllü Olarak Dönüştü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

800 Nijeryalı Göçmen Gönüllü Olarak Dönüştü

30.03.2026 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijer'den dönen 800 Nijeryalı göçmen, aileleriyle birlikte Nijerya'ya geri getirildi.

Avrupa'ya gitmeye çalışan 800 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Nijer'den ülkelerine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kano Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğiyle, 800 göçmen kendi istekleriyle Nijer'den Nijerya'ya geri getirildi.

Açıklamada, geri dönenler arasında çoğunluğun kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen dönüşün ardından, kimlik tespitleri tamamlanan göçmenler kendi eyaletlerine nakledilecek.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Nijerya, Göçmen, Güncel, Nijer, Son Dakika

Son Dakika Güncel 800 Nijeryalı Göçmen Gönüllü Olarak Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 19:22:45. #.0.5#
SON DAKİKA: 800 Nijeryalı Göçmen Gönüllü Olarak Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.