800 Nijeryalı Göçmen Gönüllü Olarak Dönüştü

Avrupa'ya gitmeye çalışan 800 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Nijer'den ülkelerine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kano Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hükümet ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğiyle, 800 göçmen kendi istekleriyle Nijer'den Nijerya'ya geri getirildi.

Açıklamada, geri dönenler arasında çoğunluğun kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen dönüşün ardından, kimlik tespitleri tamamlanan göçmenler kendi eyaletlerine nakledilecek.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.