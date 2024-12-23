81 İl\'de Sahte Alkol Operasyonları: 37 Şüpheli Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkol imalatçılarına yönelik 81 ilde son bir haftada gerçekleştirilen 'Çengel-13' operasyonlarında 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son bir haftada 'Çengel-13' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Sahte alkol imalatçılarına karşı operasyonların kararlılıkla devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden ve jandarmamız tarafından düzenlediğimiz 'Çengel-13' operasyonlarında; 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüpheli yakalandı. Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım. Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımımızı tebrik ediyorum" dedi.