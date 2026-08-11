81 Valiye Terörsüz Türkiye Zirvesi - Son Dakika
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81 Valiye Terörsüz Türkiye Zirvesi

81 Valiye Terörsüz Türkiye Zirvesi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla yarın 81 il valisiyle 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yeni aşaması için koordinasyon toplantısı yapacak. Toplantıda yasal çerçevenin sahadaki uygulaması, olası provokasyonlara karşı önlemler ve sıfır tolerans ilkesi görüşülecek.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 81 il valisi ile yarın 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yeni aşamasına yönelik koordinasyon toplantısı gerçekleştirecek. Toplantı öncesi açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye iç güvenlik ve toplumsal huzur gündemiyle tarihi günler yaşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin göstermiş olduğu vizyon doğrultusunda terörsüz Türkiye süreci yasal çerçeveye girdi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin atılan yasal adım 'Çerçeve Yasa', yarın saat 15.00'te İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenecek üst düzey zirve ile resmen sahaya inecek. Yasanın Meclis'ten geçmesinin hemen ardından harekete geçen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarını ivedi olarak video konferans toplantısına çağırdı. TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un da bizzat katılacağı bu geniş kapsamlı toplantı, yasamayı temsil eden Meclis iradesi ile yürütmeyi temsil eden sahadaki mülki idareyi tek ekranda bir araya getirecek" denildi.

SAHADAKİ OLASI SORUNLAR KONUŞULACAK

Açıklamaya göre; toplantıda sürecin 81 ildeki valiler tarafından anlık olarak takip edilmesi istenecek. Süreç içerisinden yer alacak adımların toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları görüşülecek. Toplantıda, valiler ile kolluk kuvvetlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar konuşulacak. Olası provokasyonlara, dezenformasyon dalgalarına ve süreci baltalamak isteyebilecek odaklara karşı sahadaki tepkilere karşı dikkatli olunması istenecek.

SIFIR TOLERANSLA HAREKET EDİLECEK

Toplantıda 81 ilin mülki amirleri ile kolluk birimlerine talimatlar verilecek. Valiler, illerinde sürecin en üst düzey koordinatörü ve mülki lideri olarak görev yapacak. Kurumlar arası entegrasyonu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak. Şehir merkezlerinde emniyet personelleri kırsal alanda jandarma teşkilatı kamu düzeninin ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesiyle hareket edecek. Güvenlik güçleri, bir yandan provokasyonları engellerken diğer yandan vatandaşla kurulan güven bağını güçlendirecek. Açıklamada, "Yarın saat 15.00'te başlayacak zirve, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun sahadaki uygulama rehberini netleştirerek sürecin yeni aşamasını resmen başlatmış olacak" denildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Numan Kurtulmuş, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 81 Valiye Terörsüz Türkiye Zirvesi - Son Dakika

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