82 Yaşındaki Bob Montgomery Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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82 Yaşındaki Bob Montgomery Hayatını Kaybetti

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Bob Montgomery, MND farkındalığı için 5 bin 300 km bisiklet turunu tamamladıktan sonra vefat etti.

Avustralya'da 82 yaşındaki Bob Montgomery, bir derneğe destek için bisikletle çıktığı yaklaşık 5 bin 300 kilometrelik turu tamamladıktan bir gün sonra hayatını kaybetti.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, motor nöron hastalığı (MND) konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet turlarına katılan ve 300 bin Avustralya dolarından fazla destek fonu toplayan Montgomery, 6 hafta süren son turuna katıldı.

Ülkenin batısında yer alan Western Australia eyaletindeki kasabadan yola çıkan 82 yaşındaki Montgomery, yaklaşık 5 bin 300 kilometre bisiklet sürerek 2 Ağustos'ta güneydoğudaki New South Wales eyaletinde bulunan kendi kasabasına ulaştı.

Montgomery, 6 haftalık bisiklet turunu tamamlamasını kutlamak için 3 Ağustos gecesi düzenlenen etkinlikten evine dönerken rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

New South Wales Motor Nöron Hastalığı Derneği ise Montgomery anısına bisiklet turu düzenlemeyi ve aktiviste onur ödülü vermeyi planladığını duyurdu.

Kaynak: AA

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