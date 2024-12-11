82 Yaşındaki Şair Cemile Eyrik Yeni Kitabını Yayınladı - Son Dakika
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82 Yaşındaki Şair Cemile Eyrik Yeni Kitabını Yayınladı

Cemile Eyrik, ikinci şiir kitabında Hac yolculuğu ve Gazze katliamını ele aldı.

11.12.2024 11:47
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Cemile Eyrik, ikinci şiir kitabını çıkardı.

Eşiyle uzun yıllar Fransa'da çalışan Cemile Eyrik, 2000 yılında bu ülkedeyken çıkardığı "Gurbetten Sılaya" isimli ilk kitabında memleket özlemini yansıtan şiirlere yer verdi.

Emekli olduktan sonra 2007'de Türkiye'ye dönen ve Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyüne yerleşen Eyrik, bir süre önce "Bu Ne Güzel Yolculuk" adlı ikinci şiir kitabını yayımladı.

Kitabında hac yolculuğu ve maneviyat dünyasını yansıtan Eyrik, ayrıca İsrail'in Filistin'de uyguladığı katliamı da Gazzeli çocukların ağzından yazdığı şiirlerle kaleme aldı.

Cemile Eyrik, AA muhabirine, okuma ve yazmayı çok sevdiğini söyledi.

Okumanın insanı insan yaptığını dile getiren Eyrik, "Filistin'de yaşananlar çok üzücü. Gazze'deki İsrail vahşetini gördükçe kahroluyorum. Gazze'de büyük bir soykırım, katliam var. Daha önce, 'Gaddar İsrail' diye önceki kitabımda da yazmıştım. Bundan da çocukların ağzından yazdım. Allah'ım yardım etsin. Müslümanlar arasında Türkiye'den başka kimse ilgilenmiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, kastamonu, Filistin, İnebolu, Eğitim, Güncel, Gazze, Hac, Son Dakika

Son Dakika Güncel 82 Yaşındaki Şair Cemile Eyrik Yeni Kitabını Yayınladı - Son Dakika

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