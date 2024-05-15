84 yaşındaki hastanın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

84 yaşındaki hastanın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi

84 yaşındaki hastanın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi

Gaziantep Şehir Hastanesine darlık ve tıkanıklık şikayetiyle başvuran 84 yaşındaki hastanın aort kapağı, ameliyatsız yöntemle değiştirildi. Abdulkadir Akın, Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) adı verilen yöntemle tedavi edildi. Açık kalp ameliyatı yapılmadan, kasık bölgesinden girilerek gerçekleştirilen TAVİ işlemi sayesinde hastanın kısa süre içerisinde taburcu olduğu belirtildi.

15.05.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aort kapağında darlık ve kalp damarlarında tıkanıklık şikayetiyle Gaziantep Şehir Hastanesine giden 84 yaşındaki hastanın kalp kapağı, ameliyatsız "kapalı yöntemle" değiştirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, aort kapağında darlık ve kalp damarlarında tıkanıklık olan 84 yaşındaki Abdulkadir Akın, Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) adı verilen yöntemle Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Özgür Barış tarafından tedavi edildi.

Akın'ın birden fazla sağlık sorunu olduğu, ana problemin ise aort kapağındaki darlık nedeniyle ortaya çıktığı ve TAVİ yöntemiyle kalp kapağının değiştirilmesi sayesinde açık kalp ameliyatı yapılmadan, kasık bölgesinden girilerek tedavi edildiği ve hayati kalp sorunları olan hastanın kısa süre içerisinde taburcu olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Veysel Özgür Barış, klinikte günlük 30 ve üzeri vatandaşa elektif koroner anjiyografi yaptıklarını, yaklaşık 15- 20 hastaya ise akut koroner sendrom tedavisi uyguladıklarını, 5 veya 6 hastada ise kompleks kardiyovasküler girişimlerin rutin olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

TAVI işleminin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ağırlıklı olarak kendilerinin gerçekleştirdiğini belirten Barış, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu'da ve Gaziantep'te Sol Atriyal Apendiks kapatma işlemini yapan kardiyoloji kliniğiyiz. Devletimizin sağladığı hizmetler ve hastane yönetiminin sağladığı kolaylıklar sayesinde Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yaptığımız bütün işlemler ücretsiz gerçekleştiriliyor. TAVI yani kalp kapağını değiştirilmesi dediğimiz işlemi hastanemizin bize sunduğu teknolojik cihazlarla Güneydoğu Anadolu'da en çok yapan hastaneyiz."

Kaynak: AA

Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 84 yaşındaki hastanın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:57:34. #1.12#
SON DAKİKA: 84 yaşındaki hastanın kalp kapağı ameliyatsız değiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement