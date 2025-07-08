85 Şüpheliye Suç Örgütü Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

85 Şüpheliye Suç Örgütü Operasyonu

08.07.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli operasyonda, suç örgütü kurarak aklama yapan 85 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen soruşturmada suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklandığı ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptığı iddia edilen, aralarında banka çalışanlarının da olduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca bazı "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet", "6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında kişiler ve tüzel kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2022 yılında alınan elektronik posta ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürecinde, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğunun belirlendiği ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla MASAK ve BDDK raporları sonucunda şüpheli işlem örüntülerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, raporlarda şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu yönünden bazı tespitlere yer verilerek, şu ifadelere yer verildi:

"2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL'yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99'unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlem hacminin büyük kısmının, aynı gün farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin yüzde 93,11'lik bölümünü teşkil ettiği, yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, işbu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı, POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ'ye ait olduğu, şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır."

Açıklamada, "Bu kapsamda; aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulmuş, MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir. Soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Operasyon, istanbul, Güncel, Finans, Dünya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 85 Şüpheliye Suç Örgütü Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gabriel Sara’dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular Gabriel Sara'dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular
ABD’den korkunç görüntüler: 80 kişi dakikalar içinde sel sularına kapılıp öldü ABD'den korkunç görüntüler: 80 kişi dakikalar içinde sel sularına kapılıp öldü
Erdoğan’dan Özel’e 500 bin liralık tazminat davası Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı
Pençe-Kilit şehidinin babasına haberi verilemedi Pençe-Kilit şehidinin babasına haberi verilemedi
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona geldi Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona geldi
Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Köpekleri istismar edip öldürmekle suçlanan doktordan rezil savunma Köpekleri istismar edip öldürmekle suçlanan doktordan rezil savunma
Fenerbahçe muhabiri Nihat Mangura’nın acı günü Fenerbahçe muhabiri Nihat Mangura'nın acı günü
Evde beslenen aslan, yolda yürüyen kadın ve çocuklara saldırdı Evde beslenen aslan, yolda yürüyen kadın ve çocuklara saldırdı
Ayşe Barım’a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı Ayşe Barım'a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı

10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
09:48
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor İşte ön plana çıkan model
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor! İşte ön plana çıkan model
09:31
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
08:40
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
15:50
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
15:47
1. Lig’de yeni sezonun fikstürü çekildi İşte ilk haftanın maçları
1. Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi! İşte ilk haftanın maçları
15:39
12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler’den ilk açıklama
12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler'den ilk açıklama
15:30
Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
15:21
Ayşe Barım’ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
Ayşe Barım'ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
15:16
Giresunspor’a Süper Lig müjdesi
Giresunspor'a Süper Lig müjdesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 11:54:18. #7.13#
SON DAKİKA: 85 Şüpheliye Suç Örgütü Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.