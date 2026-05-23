85 Yaşında Resim Yapmaya Döndü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Gülten Altun (85), 50 yıl önce ara verdiği resim tutkusuna yeniden başladı. Eşini kaybettikten sonra kızının yanına taşınan Altun, Bodrum Halk Eğitimi Merkezi'nde katıldığı resim kursunda hem sosyalleşiyor hem üretiyor.

İstanbul'da yaşarken gençlik yıllarında büyük bir hevesle resim yapmaya başlayan Gülten Altun, hayat şartları nedeniyle sanat çalışmalarına ara verdi. Eşini kaybettikten sonra yaklaşık 1 yıl önce Bodrum'a taşınan Altun, kızının yönlendirmesi ile Bodrum Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan resim kursuna katıldı. Uzun yıllar sonra yeniden tuval başına geçen Altun, kısa sürede yaptığı çalışmalarla dikkat çekti. Kursta yeni dostluklar edindiğini ve zamanını verimli geçirdiğini söyleyen Altun, resim yapmanın kendisine iyi geldiğini ifade etti.

'FIRSATINIZ OLDUĞUNDA SEVDİĞİNİZ ŞEYLERİ YAPIN'

Gülten Altun, "Resmi seviyorum, bu sevginin devamı buralara kadar geldi. Burada insanlarla bir arada olmak, dost edinmek ve bunun yanında çok iyi öğretmenimiz var, onun sayesinde böyle güzel eserler çıktı. Halk Eğitim Merkezi kursuna kızım sayesinde başladım. Kızım da burada farklı bir kursa gidiyor. Burada resmi tuvale geçirmeyi öğrendim, hocamızın öğrettiği teknikle yapmaya başladım. Sergi açma fikrim olmadı, karşıma ne çıkarsa onu değerlendiririm. Resim insanın ruhuna hitap eder. Gençler resim yapmayı seviyor ve yeteneği varsa hiç düşünmesin. Benim yaşımda olanlar da güzel zaman geçirmek için böyle yönlenmeler yapabilir. Ben seviyorum, burada zaman güzel geçiyor. Sevdiğiniz her şey sizin için yaş gerektirmiyor, mühim olan hangi yaşta olursanız olun fırsatınız olduğunda sevdiğiniz şeyleri yapın" dedi.

'8 TABLO YAPTI, ÇOK ÜRETİYOR'

Resim öğretmeni ve ressam Melike Çağıcı ise "Biz Gülten Hanım'la eğitim öğretim yılı başında tanıştık. Kendisi Bodrum Halk Eğitim Merkezi resim kursuna başladı. Gülten Hanım'ın bir resim geçmişi vardı, yıllarca severek çalışmış ve hayat şartlarından dolayı ara vermek zorunda kalmış. Böyle bir geri dönüş oldu. Bodrum sanatçılara çok ilham veren bir yer olduğu için biz de Bodrum'da buluşmuş olduk. Çok severek yapıyor, severek geliyor. Diğer arkadaşlara da örnek oluyor. Resim sevgisi ve içindeki duyguları dökme isteği onu resme yönlendirmiş. Çok ilerleme kaydetti, teknik bilgilerle ikinci bir göz olarak destek oldum. Sene başından beri 8 tablo yaptı, çok üretiyor ve aralıksız çalışıyor. Öğrenmenin yaşı yok, sanatın hiç yok. Her yaş grubundan ve farklı meslek gruplarından öğrencilerimiz var" diye konuştu.