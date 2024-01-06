 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
85 yaşındaki baba, ikiz çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

85 yaşındaki baba, ikiz çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 85 yaşındayken ikizleri olan Abdullah Sevinç, 8 yaşına giren erkek çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyor. Sevinç, çocuklarının başarılı olduğunu ve onların güzel yerlere geleceğine inandığını belirtiyor.

85 yaşındaki baba, ikiz çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyor
06.01.2024 - 11:24,  Güncelleme: 11:26
Abone Ol

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 85 yaşındayken ikizleri olan Abdullah Sevinç, 8 yaşına giren erkek çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyor.

İslam Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Sevinç, ilk eşini 23 yıl önce kaybetmesinin ardından o dönemde 46 yaşında olan Mihrinaz Sevinç ile ikinci evliliğini yaptı.

İlk eşinden 10, ikinci eşinden de 3 çocuğu olan Sevinç'in 8 yıl önce ikiz erkek çocuğu dünyaya geldi. 85 yaşındayken yeniden baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sevinç'in, "Hasan" ve "Hüseyin" adını verdiği çocukları 8 yaşına girdi.

Zamanının büyük bölümünü bu yıl 3. sınıfa giden çocuklarıyla geçiren Sevinç, onların ve diğer çocuklarının iyi eğitim alarak kendilerine güzel bir gelecek kurmalarını istiyor.

Derslerinde başarılı olan Hasan ve Hüseyin kardeşler de sürekli babalarıyla ilgileniyor, ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oluyor.

"Onları büyük emekle büyüttüm"

Yaşlılık maaşı ve hayırseverlerin yardımlarıyla geçimini sağladığını belirten Sevinç, AA muhabirine, kısıtlı imkanlarla çocuklarını büyüttüğünü söyledi.

Tek isteğinin çocuklarının iyi eğitim alması olduğunu belirten Sevinç, şöyle konuştu:

"Elhamdülillah çok güzel günlerimiz oldu. 93 yaşında çocuk büyütüyorum. Her şeye rağmen güzel geçiyor. Bazen darda kaldığım oluyor ama hayırseverler yardım ediyor. 4 öğrenci okutuyorum. Üniversitede okuyan bir çocuğum var. İkizlerim 3. sınıfa gidiyor. Allah'a çok şükür onları da okula gönderiyorum. Hasan ve Hüseyin büyüdüler. Allah yardım etti ve onları büyük emekle büyüttüm. Allah onlara uzun ömürler versin."

"Okulda çok başarılılar"

İkizlerin ablası Cevahir Sevinç de "İkiz kardeşlerim Hasan ve Hüseyin hep bir aradalar. Birbirlerini kıskandıkları da oluyor. İkisi de okulda çok başarılılar. Onların güzel yerlere geleceklerine inanıyoruz." dedi.

İkizlerden Hasan ise "Gün içinde sürekli beraberiz, oyun oynuyoruz. Hüseyin benim kardeşim ve aynı zamanda en sevdiğim arkadaşım. Beraber oyunlar oynuyor, etkinliklere katılıyoruz. Zamanımız çok iyi geçiyor. Birbirimizi çok seviyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Abdullah Sevinç, Van, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 85 yaşındaki baba, ikiz çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyor - Son Dakika


11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14
Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51
Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50
Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43
Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25
Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı

Son Dakika
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14 Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51 Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50 Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43 Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25 Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
09:17 Tarlada zehirli ot mesaisi! İnsanlar zehirlenmesin diye günlerce ter döküyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 11:59:12. #1.13#
SON DAKİKA: 85 yaşındaki baba, ikiz çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement