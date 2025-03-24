85 Yaşındaki Çift ve 11 Yaşındaki Çocuk İmamoğlu İçin Oy Kullandı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Saraçhane'de 85 yaşında bir çift, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan ön seçim sandığında Ekrem İmamoğlu için oy kullandı. 11 yaşındaki Can Azat Karataş ise oy kullanmaya gelen ailesini yalnız bırakmadı. Beğen çifti, "Allah yardımcısı olsun. Haksızlık" derken Karataş da "İmamoğlu'nu desteklemek için buradayım. Bence hiçbir şey yokken haksız yere atıldı" ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim sandığı dün kuruldu. Tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak girdiği seçimde dayanışma ve üye sandıkları kuruldu.

İmamoğlu için 15 milyon kişinin oy kullandığı açıklandı. İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde kurulan sandıkta 85 yaşındaki Hanife ve Ali Beğen çifti de oyunu kullandı. Ali Beğen, "Geldim, niye gelmeyeceğim? İnşallah kazanırız. 75 senedir İstanbul'dayım. Fatih Yavuzselim'de oturuyorum" dedi.

"2-3 senedir her şeye muhtaç olduk"

Hanife Beğen de "Allah yardımcısı olsun. Haksızlık... Çok bıktık. Torunlarımız işsiz. Her sıkıntı var. Son 2-3 senedir her şeye muhtaç olduk. Neyi paylaşamıyorlar, bilmiyorum. Milletin dediği olsun bir kere. Hep 'benim' denilmesin. Evladım kadar çok üzüldüm. Bu yaşıma geldim böyle bir şey görmedim. Bir simit parasına kira veriyorduk" diye konuştu.

"Haksız yere atıldı"

Oy kullanmaya gelen ailesine eşlik eden 11 yaşındaki Can Azat Karataş, "İmamoğlu'nu desteklemek için buradayım. Bence hiçbir şey yokken haksız yere atıldı. Şu an biz onu desteklemek amacıyla buradayız. Herkesin desteklemesi iyi olur" diye duygularını dile getirdi.