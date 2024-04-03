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87 Yaşındaki Kadın, Kalın Bağırsak Kanserinden Kurtuldu - Son Dakika
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87 Yaşındaki Kadın, Kalın Bağırsak Kanserinden Kurtuldu

87 Yaşındaki Kadın, Kalın Bağırsak Kanserinden Kurtuldu

Ağrı'da kanser nedeniyle 33 kiloya düşen ve yatalak hale gelen 87 yaşındaki kadın, Erzurum Şehir Hastanesinde çoklu organ tutulumlu ileri evre kalın bağırsak kanserinden kurtuldu. Zübeyde Kaya, başarılı bir ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.

03.04.2024 11:47
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Ağrı'da kanser nedeniyle 33 kiloya düşen ve yatalak hale gelen 87 yaşındaki kadın, Erzurum Şehir Hastanesinde çoklu organ tutulumlu ileri evre kalın bağırsak kanserinden kurtuldu.

Doğubayazıt ilçesi Suluçam köyünde yaşayan 87 yaşındaki Zübeyde Kaya, 3 ay önce aşırı kilo kaybı ve dışkı yapamama gibi şikayetlerle başvurduğu çeşitli hastanelerin ardından yatalak halde Erzurum Şehir Hastanesinden cerrahi onkolog Hamdi Sakarya'ya getirildi.

Tetkiklerde, karın bölgesindeki tümörün ince bağırsak, yumurtalık ve karın içi zarlarına yayıldığını, aynı zamanda sağ bacağa giden ana sinirlerin de tamamını sardığı tespit edilen Kaya, Sakarya ve ekibince ameliyata alındı.

Ameliyatta safra kesesiyle bağırsaklarının bir kısmı alınan, tümörün yayıldığı dokular karın bölgesinden temizlenen Kaya, başarılı ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

"Bir deri bir kemik" geldiği hastanede, 33'ten 39 kiloya çıkan ve bir ay sonra normal serviste takibe alınan Kaya'nın, yeme ve içmesi düzeldi, çoklu organ tutulumlu kalın bağırsak kanserinden kurtuldu.

"Tümör, karın duvarındaki kasları ve bacağına giden femoral sinirleri sarmıştı"

Cerrahi Onkoloji Kliniği Şefi Sakarya, AA muhabirine, hastayı incelemelerinde, ileri evre kanserin, ince bağırsak ve yumurtalıklara sıçradığını, karın ön ve arka duvarındaki kaslara yayılıp aynı zamanda bacak hareketini sağlayan siniri de sardığını söyledi.

Tetkiklerde, kan kalsiyum düzeyi yüksek çıkan Kaya'nın boyun bölgesindeki paratiroid bezinde kansere benzer tümör tespit ettiklerini ifade eden Sakarya, şöyle konuştu:

"Safra kesesinde sıkıntıları da olan hastayı ameliyata aldık. Öncelikle yüksek kalsiyum düzeyleri için boyun bölgesinde ameliyat gerçekleştirdik. Ardından karın bölgesine yayılan kanser ameliyatına geçtik. Kalın bağırsağın yarısını, ince bağırsağın üçte birini, yumurtalık ve tüpleri, safra kesesini aldık. Ayrıca tümör karın ön ve arka duvarındaki kaslara yayılmıştı, aynı zamanda bacağına giden femoral sinirlerini sarmıştı. Ameliyatla sinirleri tamamen tümörlü dokulardan ayırdık."

Sakarya, 5 saat süren ameliyatın ardından 1 ay yoğun bakımda kalan hastayı şifayla taburcu ettiklerini anlattı.

Hastanın ileri yaşta ve tümör nedeniyle aşırı kilo kaybıyla yatalak halde geldiğine işaret eden Sakarya, "Yemek yiyemiyor, büyük abdestini yapamıyordu. Ön hazırlık döneminde damardan besledik. Hastamız geldiğinde 33 kiloydu, 2,5 ay içinde 39 kiloya ulaştı, sağlıklı şekilde hayatına devam ediyor. Yakınları hastanın ameliyatı kaldıramayacağını düşünüyordu ama biz ileri yaş, aşırı kilo kaybı ve çoklu organ tutulumunun, kanser cerrahlarınca yapabileceğinin bir örneğini gerçekleştirdik." diye konuştu.

" '80-90 yaşında ve aşırı kilo kaybediyor' diye kimse hastasından vazgeçmesin"

Hasta yakını muhtar Zafer Kaya da halasını Van, Ağrı, Iğdır ve Erzurum'daki üniversite hastanesine götürdüklerini, son olarak tavsiye ve duyum üzerine Erzurum Şehir Hastanesinden Sakarya'ya getirdiklerini belirtti.

Halasının son aylarda hiç yemek yiyemediğini söyleyen Kaya, "Adeta hayatı durmuştu. Allah razı olsun, Hamdi hocamız hastamızı başarılı ameliyatla kanserden kurtardı." dedi.

Kaya, doktor yeğeninin halasının tedavi ve ameliyat sonrası sağlığına kavuşmasına çok şaşırdığını dile getirerek, "Buraya ilk getirdiğimizde 33 kiloydu, bugün tarttığımızda 39 kiloya çıktı. Önceden sıvıyla beslenirdi şimdi yemeğini yiyor. Hocamın başarılarının devamını diliyor, teşekkür ederiz. '80-90 yaşında ve aşırı kilo kaybediyor' diye kimse hastasından vazgeçmesin. Doktora güvensin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Erzurum, Ağrı, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 87 Yaşındaki Kadın, Kalın Bağırsak Kanserinden Kurtuldu - Son Dakika

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