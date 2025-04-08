87 Yaşındaki Usta Marangozun Şiirli Aşkı - Son Dakika
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87 Yaşındaki Usta Marangozun Şiirli Aşkı

Gaziantep'te 87 yaşındaki marangoz Abdullah Toprakçı, 78 yıllık mesleğini şiirle anlatıyor.

08.04.2025 17:00
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Mesleğine olan aşkıyla 87 yaşında tahtaya şekil veriyor

Gaziantepli marangoz ustası, 78 yıllık mesleğine olan aşkını şiirle dile getirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 87 yaşındaki marangoz ustası Abdullah Toprakçı, mesleğine olan aşkıyla 78 yıldır tahtaya şekil vermeye devam ediyor. Teknolojiye rağmen geleneksel el işçiliğini sürdürerek mesleğini yaşatan Toprakçı, mesleğine olan aşkını şiirle dile getirdi.

Gaziantep'te 78 yıldır marangozluk yapan 87 yaşındaki Abdullah Toprakçı, mesleğine olan bağlılığını ve sevgisini yazdığı şiirle ifade etti. Toprakçı, bir ömür verdiği marangozluğa duyduğu aşkı anlatan bir şiir kaleme aldı. Küçük yaşta çırak olarak adım attığı marangozluk mesleğini hala aynı heyecanla sürdüren Abdullah usta, teknolojik makinelerin gölgesinde unutulmaya yüz tutmuş el emeğini yaşatıyor. Her gün saatlerce atölyesinde çalışan usta, mesleğine olan aşkıyla biliniyor.

"Bu mesleğe çocukken başladım"

Mesleğe başlama hikayesini anlatan usta Toprakçı, "Ben bu mesleğe çocukken başladım. Mesleğimi severek yapıyorum. Ben Antep'in en iyi marangoz ustasıyım. Bu meslek asla ölmez. Ben burada hiç yorulmadan çalışıyorum. Sandalye, kıyma tahtası, ekmek tahtası, yuvarlak ekmek tahtaları ve tahta kaşıklar yapıyorum. Günde 10 tane sipariş yapabilirim. Benim yaptığım ürünler hemen alıcı bulur. Yaptığım ürünlerin fiyatı 500 TL ile 50 TL arasında değişir. Tüm ürünlerim el emeği olduğu için talep yoğun oluyor" dedi.

"Ben mesleğime olan aşkımı anlatmak için şiir yazdım"

Mesleği için şiir yazdığını söyleyen usta Toprakçı, "Ben mesleğime olan aşkımı anlatmak için şiir yazdım. Soğuk sıcak demez çalışır dururum. Acaba kaç kuruşa kaç kekik bulurum. 10 saat çalışır 5 saat uyurum. Çalışmazsa hasta olur bu usta. Birçok eskilere haber aynadır. Kötüyü kurtarır, kendi yıpranır. Çalışır çabalar, çalışır usta" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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