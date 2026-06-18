88 Yıllık Geleneği Sürdürüyorlar - Son Dakika
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88 Yıllık Geleneği Sürdürüyorlar

88 Yıllık Geleneği Sürdürüyorlar
18.06.2026 09:56
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Osmaniye'de Halitoğlu ailesi, 1938'den beri ayakkabı tamirciliğini sürdürüyor. Gençler için meslek öneriyor.

OSMANİYE'de 1938 yılında dedesinin başlattığı ayakkabı tamirciliğini bugün oğlu Meriç Cihan Halitoğlu (32) ile birlikte sürdüren Fatih Fuat Halitoğlu (60), 88 yıllık aile geleneğine de sahip çıkıyor. Baba Halitoğlu, "Bu meslek, bugün 2 memur maaşına denk gelir düzeyde kazanç sağlayabiliyor. Üstelik risk yok. Büyük sermayeler yatırmanız gerekmiyor. Sabah işinizin başındasınız, akşam evinizdesiniz" dedi.

Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde Yeni Çarşı'daki dükkanında ayakkabı ve valiz tamirciliği yapan Fatih Fuat Halitoğlu, 88 yıllık aile geleneğini yaşatıyor. Dedesi Halid Halitoğlu'ndan babasına, babasından kendisine geçen mesleğinin bugün dördüncü kuşak olarak oğlu ile devam ettiğini belirten Halitoğlu, yıllardır aynı iş yerinde hizmet verdiklerini söyledi.

'HEM OKUDUM HEM ÇALIŞTIM'

Mesleğe 1975 yılında çırak olarak başladığını anlatan Fatih Fuat Halitoğlu, çocukluk yıllarının okul ile dükkan arasında geçtiğini belirterek, "Öğrencilik hayatımda hem okudum hem de burada çalıştım. Ticaret Lisesi mezunuyum. Böylece hem diplomalı hem de meslek sahibi bir insan olarak yetiştik. Bu iş sayesinde evimizi geçindirdik. Evlendikten sonra 3 çocuğumu okuttum. Kimseye muhtaç olmadan hayatımızı sürdürdük. Meslek sahibi olmanın değerini yaşayarak gördüm" diye konuştu.

'KARŞILIKLI DÜKKANLARDA ÇALIŞIYORUZ'

Mesleğinİ bugün oğlu Meriç Cihan Halitoğlu ile birlikte yapan baba Halitoğlu, "Oğluma, 'Ben bu meslek sayesinde sizleri okuttum, ekmeğimizi kazandım. Herkes memur olacak diye bir kural yok. Gel, dededen kalan bu mesleği birlikte sürdürelim' dedim. O da beni kırmadı. Sağlık alanındaki eğitimini bırakıp, bu işe yöneldi. Şimdi karşılıklı dükkanlarda çalışıyoruz. O da ayakkabı ve valiz tamiri yapıyor. Evlendi, bir çocuğu var. Mesleğin dördüncü kuşağa ulaşma ihtimali beni ayrıca mutlu ediyor" dedi.

'İŞ ARAYAN GENÇLERİMİZİ YETİŞTİRMEYE HAZIRIZ'

Fatih Fuat Halitoğlu, vatandaşların ekonomik şartlar nedeniyle tamire daha fazla yöneldiğini belirterek, "Eskiden insanlar küçük bir arızada ürününü değiştiriyordu. Şimdiyse kaliteli ayakkabılarını, çantalarını ve valizlerini tamir ettirerek kullanmaya devam ediyorlar. Bu da bizim işlerimizi canlı tutuyor. Ayakkabı tamir ettiren kaldı mı' diyenlere inat sabah 09.00'dan yatsı ezanına kadar çalışıyoruz. İşimiz de kazancımız da çok iyi. Bugün birçok iş yerinin ortak sorunu çırak bulamamak. Biz de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Oysa bu işin öğrenilmesi çok zor değil. 1-3 yıl içerisinde çıraklık ve kalfalık sürecini tamamlayan herkes rahatlıkla bu işi yapabilir. Okumayan ya da iş arayan gençlerimiz varsa gelsinler, yetiştirmeye hazırız. Haklarını da fazlasıyla veririz" diye konuştu.

'İNSANI MUTLU EDEN BİR İŞ'

Fatih Fuat Halitoğlu, "Hayatın insanı nereye götüreceği belli olmaz. Bu nedenle herkesin elinde bir altın bilezik olması gerekir. İnsan mutlaka bir meslek öğrenmeli. Açıkça söylüyorum; bu meslek, bugün 2 memur maaşına denk gelir düzeyde kazanç sağlayabiliyor. Üstelik risk yok. Büyük sermayeler yatırmanız gerekmiyor. Sabah işinizin başındasınız, akşam evinizdesiniz. Temiz, huzurlu ve insanı mutlu eden bir iş. Gün içinde yapılan küçük işler akşam olduğunda ciddi bir kazanca dönüşüyor" dedi.

'GÜZEL VE BEREKETLİ BİR MESLEK'

Evli ve bir çocuk babası Meriç Cihan Halitoğlu ise mesleğini severek sürdürdüğünü belirterek, "Babamla birlikte bu işi yürütüyoruz. Yaklaşık 15 yıldır bu mesleğin içindeyim ve severek yapıyorum. Güzel ve bereketli bir meslek. El emeğimizle, alın terimizle kazancımızı sağlıyor, çok şükür mesleğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 7'nci sınıfa giderken yaz tatilinde babamın yanında çalışmaya başladım. El emeği ve alın teriyle kazanılan her iş değerlidir. Bu nedenle gençlere mutlaka bir meslek ya da zanaat öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Kazancı da oldukça iyi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Osmaniye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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