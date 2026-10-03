9 ayda 17 milyar 306 milyon lira SED ödemesini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 9 ayda 17 milyar 306 milyon lira SED ödemesi yaptı

Sosyal ve Ekonomik Destek ile devlet korumasına alınma riski bulunan çocukların, ailelerinin yanında desteklenmesi ve aile bütünlüğünün sürdürülmesi amaçlanıyor

Destek kapsamında çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra eğitim ve sosyal gelişimlerine yönelik çalışmalar yürütülüyor

(Eylül Aşkın Akçay/Ankara)

2- Türkiye, uzay ekosisteminde hak ettiği konuma ulaşabilir

Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı:

"Türkiye'nin sahip olduğu tesis ve sanayi altyapısı ülkeyi her türlü uzay ekosistemine bir paydaş olarak katabilecek seviyede"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Şanlıurfa)

3- Türkiye, yapay zekayı en çok bilişimde, en az inşaatta kullanıyor

TÜİK verilerine göre, bu yıl yapay zekanın en çok kullanıldığı girişimler, "telekomünikasyon, programlama ve bilişim" sektöründeki işletmeler oldu

Daha fazla çalışanı olan girişimlerin yapay zekayı daha yüksek oranda kullandığı da tespit edildi

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- "Teknoloji cemresi" Şanlıurfa'da toprağa düştü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın:

"Ülkemizin dünyada söz sahibi olabilmesi için kendi bağımsız, yerli, milli ve özgün teknolojisini geliştirmesi gerekiyor"

"TEKNOFEST'ler teknoloji cemresinin toprağa düştüğü yerler, bu yıl da cemremiz Şanlıurfa'ya düştü"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Şanlıurfa)

5- Togg T10X otomobil pazarındaki liderliğini sürdürüyor

Togg T10X, toplam otomobil satışlarında ağustos ayındaki liderliğini eylülde de devam ettirdi

Geçen ay elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 23,7 olurken eylül ayındaki pazar daralmasına rağmen Togg T10X ve T10F satışlarındaki pozitif ivmelenme dikkati çekti

(Ali Canberk Özbuğutu-Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Grafikli)

6- Dolar endeksi yılın 9 ayında Fed'e ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmelerle yükseldi

Avustralya merkezli KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer:

"Yüksek petrol fiyatları ve yüksek tahvil getirilerinin oluşturduğu mevcut tablo, dolar açısından destekleyici bir görünüm sunuyor"

Societe Generale FX Strateji Başkanı Kit Juckes:

"Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'daki konuşmasının ardından Fed'in para politikasına ilişkin piyasa beklentileri değişirken bu beklentiler, 16 Eylül'deki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından bir kez daha güncellendi"

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

7- Değerli metaller yılın 9 ayında kayıplara oynadı

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Faiz indirimleri başlayıncaya kadar veya faiz indirim beklentileri artıncaya kadar kıymetli metaller tarafında bir yükseliş trendi görme ihtimalimiz düşük"

"Kıymetli metallerde yeniden yukarı yönlü bir seyir görebilmemizin en önemli koşullarından bir tanesi petrol fiyatlarının aşağı gelmesi gibi gözüküyor veya en azından tahvil faizlerinde bir geri çekilmeyi görmemiz gerekiyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Yargıtaydan "kira bedeli emsalden düşükse 5 yıldan önce de dava açılabilir" kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğine hükmetti

(İsmet Karakaş/Ankara)

9- BİR NEFES BİN ZEHİR - Gençlerin sağlığı için kampüsler dumansızlaşıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesinin dumansız üniversite duruşu bugün Türkiye'de herkesin bildiği bir noktaya gelmiş durumda. Öğrenci bu üniversiteye gelirken, daha tercih aşamasında bu üniversitenin bir dumansız üniversite olduğunu bilerek geliyor"

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Küçük:

"Bizim burada yapmak istediğimiz aslında kişilerin kendi yaşam alanlarında yaşarken diğer bireyleri, fertleri rahatsız edecek bir ortamın oluşmamasını sağlamak. Sigara içmek yasak değil kampüsümüzde, 'Buyurun şurada için.' diyoruz. Bir farkındalık oluşturursa ne mutlu bize"

İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Erkan Akgün:

"Amacımız, sporu, sanatsal, kültürel faaliyetleri teşvik ederek, insanların insanla ilişkilerinde daha mutlu hale gelmesini sağlamaya çalışmak ve bu davranışsal bağımlılıkla ilgili zararlı kullanışları da azaltmak"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- ASIRLIK MEKTEPLER - Galata'nın geçmişten bugüne uzanan eğitim mirası: Okçu Musa İlkokulu

Geçmişi 1850'ye kadar uzandığı belirtilen Okçu Musa İlkokulunun tarihi binaları, rahibe okulu ve lojmandan işgal yıllarında karakol ve hapishaneye, yetimhaneden terzilik okuluna kadar farklı amaçlarla kullanıldı

Okçu Musa İlkokulu Müdürü Filiz Yıldız:

"Duygusal anlamda yaşayan bir abidenin içerisinde olmak, sorumluluktan öte insana çok değişik duygular yüklüyor çünkü yürüdüğüm her adımda burası bir tarih ve tarihten her anlamda izler var"

(Hamdi Dindirek-Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor

İtalyan başantrenörü Lorenzo Pintus:

"Takımın morali iyi bir noktada, bu ivmeyle Afyon Belediye Yüntaş maçını kazanmak istiyoruz"

Takım kaptanı Tuğba Şenoğlu İvegin:

"Ligi ilk 6'da bitirmek en büyük hedefimiz"

(Zekeriya Karadavut/Aksaray) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Milli kuraşçı Diyar "köyünde" güç depoluyor

Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Avrupa şampiyonu Diyar Savcı, salon çalışmalarının yanı sıra hafta sonları da köyünde saman balyaları, kütük ve taşlarla antrenman yapıyor

Diyar Savcı:

"Sebze halinde hamallık da yaptığım oluyor. Aileme destek olmak için elimden geldiğince hafta sonları çalışıyorum"

(Cüneyt Çelik/Kars) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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