9. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri Başlıyor

Beylikdüzü Belediyesince düzenlenen "9. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri" 8-10 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, klasik müziğin seçkin yorumcuları Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Oda müziği, nefesli topluluk repertuvarı ve senfonik eserlerden oluşan zengin programıyla izleyicileri müziğin derinlikli dünyasına davet eden etkinliğin açılışı, Nemeth Quartet'in "Zamansız Notalar" isimli konseriyle gerçekleşecek.

Anadolu Nefesli Beşlisi, 9 Mayıs'ta "Seslerin Buluşması" konserinde nefesli çalgıların renkli ve dinamik tını dünyasını yorumlayacak. Farklı dönemlerden seçilen eserlerle şekillenen konser, güçlü artikülasyonlar ve etkileyici müzikal geçişlerle izleyicilere canlı bir atmosfer sunacak.

Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, 10 Mayıs'ta festivalin kapanış töreninde "Kuşaklar Ötesi" başlıklı bir konser verecek.

Şef Tarık Tal yönetimindeki orkestraya piyano, viyola ve viyolonsel solistleri eşlik edecek.

Beylikdüzü'nün genç yeteneklerinden oluşan orkestra özel bir repertuvarı sanatseverler için yorumlayacak.