9. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, "Kuşaklar Ötesi" Konseriyle Sona Erdi

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası'nın "Kuşaklar Ötesi" konseriyle sona erdi. Festivalin kapanışında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Silivri'den gönderdiği mektubu Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla izleyicilerle paylaştı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 9. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, bu yıl da zengin programıyla müzikseverlerden yoğun ilgi gördü. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi'nde üç gün boyunca gerçekleşen festival, oda müziğinden nefesli topluluk repertuvarına, senfonik eserlerden genç yeteneklerin sahne performanslarına uzanan geniş yelpazesiyle sanat dolu anlara ev sahipliği yaptı.

Festivalin açılışı, Nemeth Quartet'in "Zamansız Notalar" konseriyle gerçekleşirken; ikinci gün Anadolu Nefesli Beşlisi "Seslerin Buluşması" konseriyle izleyicilere nefesli çalgıların etkileyici dünyasını sundu.

Festivalin kapanışında ise Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası (BGSO) sahne aldı. Şef Tarık Tal yönetiminde gerçekleştirilen "Kuşaklar Ötesi" konserinde genç müzisyenler, piyano, viyola ve viyolonsel solistleri eşliğinde sergiledikleri başarılı performansla izleyicilere özel bir gece yaşattı.

ÜÇ GÜN BOYUNCA SALONLAR DOLUYDU

Klasik müziğin yüzyıllardır insanlığın birbirine bıraktığı en zarif ortak dil olduğunu belirten Şehla, "Bir şehri çağdaş yapan şey sadece meydanlarının değil, sahnelerinin de dolu olmasıdır. 3 gün boyunca bu salon doldu taştı. Bu ne kadar doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtlarından birisidir. Sizden ricam bugün alkışlarınız sadece sanatçılarımıza gelmesin, bu kentin sanatla ve kültürle kurduğu hayale de gelsin. Bu hayali 2014 yılında kıymetli Başkanımız Ekrem İmamoğlu kurmuştu. Bu kentteki bugün edindiğimiz kültür sanat iklimini onun hayaline borçluyuz. Bir hayali sürekli kılmak ve her türlü zorluğa rağmen bunu yürütebilmek ayrı bir meziyet olsa gerek. Bu meziyeti başaran ve şu an tutuklu bulunan kıymetli Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık. Her iki başkanımız da vizyonlarıyla bu kenti bambaşka yerlere getirdiler ve Klasik Müzik Günleri'ni bilhassa çok önemsiyorlardı" ifadelerini kullandı.

ÇALIK'IN SİLİVRİ'DEN GÖNDERDİĞİ MEKTUP OKUNDU

Şehla, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Silivri'den gönderdiği mektubu okudu. Çalık mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada müziğin birleştirici gücü etrafında buluşurken kalbimin, düşüncelerimin ve özlemimin sizlerle aynı salonda olduğunu bilmenizi isterim. Klasik müzik bazen bir kentin hafızasıdır. Bazen insanın içindeki en derin yalnızlığa dokunan sestir. Bazen de karanlık zamanlarda umudu ayakta tutan görünmez bir direnç biçimidir. Beylikdüzü'nde yıllardır kültür ve sanata yalnızca bir etkinlik olarak değil, çağdaş bir kent yaşamının temel parçası olarak baktık. Çünkü inanıyoruz ki sanatın olmadığı yerde ortak duygu zayıflar, ortak hayal eksilir, şehirler sadece betonla büyür ama ruhunu kaybeder. 2014'ten bu yana Beylikdüzü'nde attığımız her adımda çocukların sanatla büyüdüğü, gençlerin kendini ifade edebildiği, insanların aynı ezgide buluşabildiği bir kent hayali kurduk. Bugün geldiğimiz noktada, caz festivallerinden heykel sempozyumlarına, resim çalıştaylarından klasik müzik günlerine kadar oluşan bu kültürel hafıza hepimizin ortak emeğidir. Çünkü biliyoruz, bir kenti gerçekten güçlü yapan şey yalnızca yolları ya da binaları değildir. O kentin türküsü, şiiri, sahnesi ve sizlerin alkışıdır. Aynı salonda birlikte hissedebilme kapasitesidir. Bugün belki yanınızda değilim ama inanıyorum ki müzik mesafeleri ve duvarları aşan en güçlü dildir. Bu akşam yükselen her nota dayanışmaya, umuda ve yeniden birlikte güzel günlerde buluşacağımıza dair inanca dönüşsün. Bu güzel festivale emek veren tüm sanatçılarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve salonları boş bırakmayan siz değerli komşularıma yürekten teşekkür ediyorum. Sanatla nefes alan, kültürle büyüyen bir Beylikdüzü umuduyla sevgi ve özlemle."