9. Çin İthalat Fuarı\'nda öngörülen anlaşma değeri 85,45 milyar dolarla rekor kırdı

9. Çin İthalat Fuarı'nda öngörülen anlaşma değeri 85,45 milyar dolarla rekor kırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shanghai'de düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı salı günü sona erdi. Önümüzdeki bir yılı kapsayan ticari anlaşmaların öngörülen toplam değeri, önceki fuara göre yüzde 2,3 artışla 85,45 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.
SHANGHAİ, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı salı günü sona erdi. Fuarda önümüzdeki bir yılı kapsayan ticari anlaşmaların öngörülen toplam değeri, önceki fuara göre yüzde 2,3 artarak 85,45 milyar ABD dolarıyla rekor seviyeye ulaştı.
İlk kez 2018 yılında düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı, dünyanın ithalata odaklanan ulusal düzeydeki ilk fuarı olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua
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