9. Efsaneler Turnuvası'nda Şampiyon Antalyaspor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin birlikte düzenlediği "9. Efsaneler Turnuvası" Türkiye ve Almanya Ligi'nde efsaneleşen futbol yıldızlarını bir araya getirdi. Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğu geliştirmek için düzenlenen turnuvada finalde Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla yenen Antalyaspor, şampiyon oldu.

Antalya'da Arcadia Football Center'da gerçekleştirilen 9. Efsaneler Turnuvası sona erdi. Turnuvaya katılan Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Schalke 04, FC Adler, Hannover 96 ve 1.FC Nürnberg takımları şampiyonluk için mücadele etti. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada, şampiyon geçen sene olduğu gibi yine Antalyaspor oldu. Turnuva Türkiye-Almanya ilişkilerinde önemli yer tutan ve geçen aylarda hayatını kaybeden Christoph Daum anısına düzenlendi. Efsaneler Kupası ve sponsorları, kız çocukları için fırsat eşitliğini teşvik etmek amacıyla "Kız Çocuklarına Destek Derneği" ne olan desteğini açıkladı.

"Geleceğin güçlü kadınlarına destek vermenin haklı gururunu yaşıyoruz"

Turnuvadan önceki gece yapılan açılışta konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert, "Bu yıl sponsorlar ve katılımcılardan yapılan katkıları, ihtiyacı olan kız çocuklarımıza harcamak üzere faaliyet gösteren 'Kız Çocuklarına Destek Derneği' için Efsaneler Spor Fonu oluşturulacağını belirtmek istiyorum. Bu fonla birlikte, sporun dönüştürücü gücünü, kız çocuklarımızın hayatlarına taşıyarak onlara belli fırsatlar sunulacak. Bizler de geleceğin güçlü kadınlarına destek vermenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Şampiyonlar penaltılarla belirlendi

Veteran oyunculardan oluşan takımlar 4'erli 2 grupta 3'er maça çıktı. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Fenerbahçe ile Galatasaray ve Antalyaspor ile Hannover 96 yarı final müsabakalarını oynadı. Maçlarını kazanıp finalde oynama hakkı kazanan Antalyaspor ve Galatasaray arasındaki maçın normal süresi 0-0'lık skorla biterken, penaltı atışlarını 3-2 kazanan Antalyaspor turnuvanın şampiyonu oldu ve geçen yılki şampiyonluğuyla birlikte seriye bağladı.

Türkiye ve Almanya arasındaki dostluğu geliştirmek adına yapılan turnuvada birçok emekli ve efsaneleşmiş futbolcu forma giydi. Turnuvada sporseverlerin yakından tanıdığı Miroslav Stoch, Deniz Barış, İbrahim Üzülmez, Hakan Yakın, Ahmet Dursun, Mert Korkmaz, Erman Kılıç ve daha birçok yıldız isim şampiyon olabilmek adına ter döktü. Ayrıca Yılmaz Vural da teknik direktör olarak turnuvada yer aldı.

Ödüller sahiplerini buldu

Turnuvanın sona ermesinin ardından ödül töreninde takımlara, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Büyükelçiliği temsilcileri tarafından ödülleri verildi. Turnuvanın şampiyonu Antalyaspor oyuncuları, şampiyonluk kupasını coşkulu bir şekilde kaldırdı. Futbolcular, önümüzdeki sene gerçekleşecek turnuvayı dört gözle beklediklerini belirtti.