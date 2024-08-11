9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu Kayıtları Devam Ediyor

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu sene 8 Eylül'de 12.'sini yapacağı 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu için kayıt dönemi sürüyor. Yarışa katılmak isteyen sporcular, 1 Eylül'e kadar başvurabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu için kayıtlar sürüyor. 8 Eylül'de yapılacak yarışma, 16 yaş üstü lisanssız, kulüp lisanslı, ferdi lisanslı ve yabancı uyruklu tüm sporculara açık olacak. Cumhuriyet Meydanı'ndan saat 07.30'da başlayacak koşu, Haydar Aliyev Bulvarı Başak Sokak'tan dönülerek yine aynı noktada saat 10.00'da sonlanacak.

Kit dağıtımı 6-7 Eylül'de yapılacak

Yarışmaya katılacak tüm sporcular kayıtlarını 1 Eylül 2024 saat 18.00'e kadar https://www.maratonizmir.org adresinden online olarak yapabilecek. Göğüs numaraları, çipler ve koşu tişörtleri 6-7 Eylül'de 16.00-22.00 saatleri arasında Kültürpark'taki kit dağıtım alanından teslim alınabilecek. Sporcular 26 Ağustos kapısında bulunan görevlilere kendilerine Maratonİzmir tarafından gönderilmiş olan kit teslim SMS'ni gösterme koşulu ile içeriye alınacak. Kit dağıtım alanı, tenis kortunun yanında bulunan Ahşap Sahne çim alanında yer alacak.

Kimler ödül alacak?

Maraton 21 kilometre 97 metre olacak. Koşunun sonunda genel klasman, genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 ve üstü yaş gruplarında da dereceye girenlere ödül verilecek.

Bilgi almak isteyenler 232 293 30 90'nolu telefonu arayabilecek.