9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu Kayıtları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu Kayıtları Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu için kayıtlar sürüyor. Yarışa katılmak isteyen sporcular, 1 Eylül'e kadar başvurabilecek.

11.08.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu sene 8 Eylül'de 12.'sini yapacağı 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu için kayıt dönemi sürüyor. Yarışa katılmak isteyen sporcular, 1 Eylül'e kadar başvurabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu için kayıtlar sürüyor. 8 Eylül'de yapılacak yarışma, 16 yaş üstü lisanssız, kulüp lisanslı, ferdi lisanslı ve yabancı uyruklu tüm sporculara açık olacak. Cumhuriyet Meydanı'ndan saat 07.30'da başlayacak koşu, Haydar Aliyev Bulvarı Başak Sokak'tan dönülerek yine aynı noktada saat 10.00'da sonlanacak.

Kit dağıtımı 6-7 Eylül'de yapılacak

Yarışmaya katılacak tüm sporcular kayıtlarını 1 Eylül 2024 saat 18.00'e kadar https://www.maratonizmir.org adresinden online olarak yapabilecek. Göğüs numaraları, çipler ve koşu tişörtleri 6-7 Eylül'de 16.00-22.00 saatleri arasında Kültürpark'taki kit dağıtım alanından teslim alınabilecek. Sporcular 26 Ağustos kapısında bulunan görevlilere kendilerine Maratonİzmir tarafından gönderilmiş olan kit teslim SMS'ni gösterme koşulu ile içeriye alınacak. Kit dağıtım alanı, tenis kortunun yanında bulunan Ahşap Sahne çim alanında yer alacak.

Kimler ödül alacak?

Maraton 21 kilometre 97 metre olacak. Koşunun sonunda genel klasman, genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 ve üstü yaş gruplarında da dereceye girenlere ödül verilecek.

Bilgi almak isteyenler 232 293 30 90'nolu telefonu arayabilecek.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül, İzmir, Eylül, Etkinlikler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu Kayıtları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
09:48 Davutoğlu AK Parti’ye geri mi dönüyor Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış
09:27 Kassam Tugayları video yayımladı Yahya Sinvar’ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var
08:25 Dün gece erişime açıldı İşte Türkiye’nin Instagram’a kabul ettirdiği şartlar Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:39 Ankara’da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 12:44:23. #1.12#
SON DAKİKA: 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu Kayıtları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement