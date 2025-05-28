Türkiye'de son dönemde birbirinden başarılı operasyonlara imza atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından 9 ilde düzenlenen dev bir operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; "9 ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; banka hesaplarında 8,3 Milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden;
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Operasyonlar sonucunda; çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Sanal dünyadaki güvenliğimiz için siber devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."
Son Dakika › Güncel › 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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