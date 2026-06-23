9 İlde Vergi Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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9 İlde Vergi Kaçakçılığı Operasyonu

23.06.2026 09:30
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27 kişi gözaltına alındı, 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı.

İSTANBUL merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sahte fatura ve hayali ihracat işlemleriyle vergi kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Aleyhine Nitelikli Dolandırıcılık', '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' ve 'Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, elebaşılığını V.B.'nin yaptığı öne sürülen BADAY Grup'a yönelik inceleme başlatıldı. Soruşturmada, şirkete ait akaryakıt firmasının yılda yaklaşık 350-400 ton LPG ithal ettiği, ithalat nedeniyle doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerinden, düzenlenen sahte faturalar ve hayali ihracat işlemleriyle sağlanan vergi avantajları kullanılarak kaçınıldığının tespit edildiği belirtildi.

6 ŞİRKETE EL KONULDU, 10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalandı. Şirketlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında adı geçen 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 İlde Vergi Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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