Küratörlüğünü Emre Sefer'in üstlendiği, 9 sanatçının hazırladığı "Hayat Ağacı" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Mezopotamya'nın kadim kültürlerinden farklı coğrafya ve uygarlıklara uzanan, tarih boyunca yaşamı, bereketi, ölümsüzlüğü ve evrensel düzeni simgeleyen "Hayat Ağacı" imgesini odağına alan sergide, Raşit Altun, Malik Bulut, Mercan Dede, Devrim Erbil, Burçin Erdi, Yalçın Gökçebağ, Barış Sarıbaş, İsmail Tetikçi ve Hakan Yılmaz'ın eserleri yer alıyor.

Geçmişten devralınan kültürel mirasın yalnızca korunması gereken bir değer değil, aynı zamanda sorgulanması ve yeniden yorumlanması gereken bir düşünce alanı olduğuna işaret eden sergi, geçmişe bağlılık ile geleceğe açıklık arasındaki yaratıcı ilişkiyi görünür kılmayı amaçlıyor.

"Bu simgenin yolculuğu dünyanın farklı coğrafyalarına uzanan kültürel etkileşimin izlerini taşıyor"

Serginin kavramsal arka planını ve küratöryel yaklaşımını AA muhabirine değerlendiren Emre Sefer, projenin ortaya çıkış hikayesini ve "Hayat Ağacı" metaforunun taşıdığı anlamları anlattı.

"Hayat Ağacı" fikrinin daha önce Leonardo da Vinci üzerine gerçekleştirdikleri projenin ardından şekillenmeye başladığını belirten Sefer, "Leonardo da Vinci, insanlık tarihinin çok önemli değerlerinden biri. Onun düşüncelerini ve üretimlerini ülkemizde sanatseverlerle buluşturmak elbette çok kıymetliydi. Ancak bu deneyim bana başka bir soru olan, 'Kendi coğrafyamızın kültürel mirasını dünyaya anlatmak için neler yapabiliriz?' sorusunu düşündürdü." dedi.

Sefer, bu arayışın karşılığını "Hayat Ağacı" imgesinde bulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnsanlık tarihinin en eski yazılı anlatılarından bazıları olan Sümer metinlerinde kutsal ağaçla karşılaşıyoruz. Sonrasında bu simgenin farklı coğrafyalarda, kültürlerde ve inanç sistemlerinde yeniden karşımıza çıktığını görüyoruz. Her kültür ona kendi anlamını yüklemiş ancak yaşam, süreklilik ve varoluşla kurduğu ilişki ortak kalmış. Belki de bu simgenin yolculuğu, Mezopotamya'dan dünyanın farklı coğrafyalarına uzanan kültürel etkileşimin izlerini taşıyor. Benim için asıl heyecan verici olan, binlerce yıllık bu kültürel mirası günümüz sanatçılarının yorumlarıyla yeniden ele almak ve uluslararası bir sanat projesine dönüştürmekti. Başka kültürlerin değerlerini tanımanın ve anlatmanın yanında, kendi coğrafyamızın değerlerini de dünyaya taşıyan projeler üretmemiz gerektiğine inanıyorum."

"Köklerimizi tanımak, onlara koşulsuz bağlanmak anlamına gelmiyor"

"Hayat Ağacı"nın insana yönelttiği en temel sorunun "kendisini ne kadar tanıdığı" olduğuna dikkati çeken Emre Sefer, Antik Yunan'dan günümüze ulaşan "Kendini Bil" düşüncesini bu anlamda çok önemsediğini vurguladı.

Sefer, insanın hayatı anlamlandırabilmesi için öncelikle kendisini anlamlandırabilmesi gerektiğini söyleyerek, kültürel köklerin kimlik üzerindeki etkisine dair şunları kaydetti:

"Kendini tanımanın önemli kaynaklarından biri de kültürel köklerimizdir. İçinde doğduğumuz coğrafya, büyüdüğümüz toplum ve devraldığımız kültürel miras, düşüncelerimizi, değerlerimizi ve dünyaya bakışımızı şekillendiriyor. Ancak burada önemli olan yalnızca bu mirası tanımak değil, onunla nasıl bir ilişki kurduğumuzun da farkına varmak. Hangi düşüncelerimiz gerçekten bize ait? Hangileri sorgulamadan benimsediğimiz yargılar ya da ön yargılar? Bence insanın kendini tanıma yolculuğunda bu sorularla yüzleşmesi gerekiyor. Düşüncelerimizi ve yargılarımızı mümkün olduğunca özgürleştirme çabası, kendimizi tanımanın da önemli bir parçası..."

"Hayat Ağacı"nın kökleriyle kurduğu ilişkinin de bu noktada şekillendiğini ifade eden Sefer, "Köklerimizi tanımak, onlara koşulsuz bağlanmak anlamına gelmiyor. Aksine, onların bizi nasıl şekillendirdiğini anlayarak kendi düşüncelerimizi ve geleceğimizi daha bilinçli biçimde oluşturabilmek anlamına geliyor. Bir ağaç köklerinden beslenir ama köklerine doğru büyümez. Dallarıyla yeni yönlere, yeni ihtimallere uzanır. İnsan için de böyle olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 13 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.