9. Uluslararası Edirne Maratonu ALES Sınavı Nedeniyle Ertelendi

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 21 Nisan Pazar günü yapılması planlanan 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun aynı tarihteki Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) nedeniyle 1 Eylül'e ertelendiğini duyurdu.

Akdağ, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, maratonun aynı güne denk gelen ALES sınavı kapsamında takvimde daha uygun bir güne ertelendiğini söyledi.

Etkinliğin daha sağlıklı yapılabilmesi için erteleme kararı aldıklarını belirten Akdağ, "Biz tarihi belirlediğimizde Yükseköğretim Kurulunun sınav takvimi açıklanmamıştı. Yine aynı şekilde şehirdeki etkinlik takvimi belli değildi. 21 Nisan'da ALES var. Biz de çok geç kalmadan maratonun tarihini 1 Eylül olarak güncelledik." dedi.

Akdağ, Edirne'ye yakışan bir etkinlik yapmak istediklerini ifade etti.

Maratonun eylül ayında düzenlenecek olmasının sporcular için de avantajlı olduğunu vurgulayan Akdağ, "Biz sporcu dostu bir maratonuz. Sporcu ekonomisini önemsiyoruz. Nisan ayında üniversiteler açık olduğu için sporcular Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarında konaklama imkanı bulamıyor. Ancak eylül ayında okullar kapalı olduğu için sporcular cüzi bir fiyatla yurtlarda konaklayabilecek." diye konuştu.

Akdağ, maratona kayıtların "edirnemaratonu.org.tr" adresinden yapılabildiğini kaydetti.