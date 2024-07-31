9. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Başlıyor

Güncel

Sloganının bu yıl "Kitap Gelecektir" olduğu "9. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", İstanbul Fuar Merkezi'nde kitap meraklılarıyla buluşacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen fuara 30'dan fazla ülkeden 300'ü aşkın yayınevi katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ve Arapça konuşulan ülkeler dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan etkinlik, bu yıl 10-18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen kitapseverlerin hem akademik hem de kültürel her türlü Arapça kitap ihtiyacını karşılayan "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", 9 gün boyunca 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kültür ve sanat etkinliklere de ev sahipliği yapacak

Fuarda ayrıca resim sergisi, müzik dinletisi, çocuk ve gençlik alanlarında düzenlenen aktiviteler, Türkçe ve Arapça dil öğrenimini pekiştirici etkinliklerin yer alacağı dil köşesi, seminer, konferans ve panel gibi pek çok alanda kültürel ve sanatsal etkinliğe de yer verilecek.

Geçen sene yaklaşık 180 bin ziyaretçiyi ağırlayan ve Kahire merkezli Arap Yayıncılar Birliği tarafından akredite edilen etkinlikle, Türkiye'de Arapça dil eğitimi veren üniversiteler, dil kursları, imam hatip okulları ve Kur'an kursları bünyesindeki eğitimci ile öğrencileri bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Arapça dilinin öğrenimi, yaygınlaştırılması ve kültürel bağların güçlendirilmesi için önemli bir platform özelliği taşıyan fuar, çok sayıda akademisyen, edebiyatçı, yazar, ressam, grafiker ve matbaa temsilcisini iç ile dış pazardaki yayıncılarla buluşturarak telif görüşmelerine, yeni projelere ve güçlü iş birliklerine de imkan sunuyor.

Bu yılki ana sponsoru İstanbul Ticaret Odası olan fuarın, 10 Ağustos'taki açılış töreninde yurt içi ve yurt dışından yayıncı birliği başkanlarını ve fuar müdürlerini ağırlaması bekleniyor.