9. Yargı Paketi Görüşmeleri Başladı

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, görüşmelerine başlanan 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine önümüzdeki hafta devam edilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda 9. Yargı Paketi olarak bilinen ve kadınların sadece kendi soyadlarını kullanmalarına engel getiren düzenlemelerin de içinde yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün başlandı. Genel Kurul'da teklifin geneli üzerindeki görüşmeler yapıldı. Teklif üzerinde söz alan muhalefet milletvekilleri, teklifi eleştirirken, içeriğine dair eksik ve usulsüzlüklere dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu, 5 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapandı. Teklifin görüşmelerine önümüzdeki hafta devam edilecek.