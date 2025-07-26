90'lar Festivali Avcılar'da

Müzikten sokak kültürüne, çocukluk hatıralarından sahne performanslarına kadar çeşitli etkinliklerin yer alacağı "90'lar Festivali" 1-3 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Avcılar'daki Dreampark'ta düzenlenecek festival, 1990'larda çocuk ya da genç olan kuşaklar için bir zaman tüneli sunarken, yeni nesillere de o dönemin kültürünü eğlenceli bir şekilde tanıtmayı hedefliyor.

Açılış gününde (1 Ağustos) ziyaretçiler dönemin ürünlerini sergileyen "90'lar Bakkalı"nı ziyaret ederek, Nostalji Müzesi'nde geçmişe duygusal bir yolculuk yapabilecek.

Festivalin ikinci gecesinde ise 1990'ların güçlü sesi Çelik, hayranlarıyla buluşacak. Türkiye'nin sevilen müzik gruplarından Ayna, 3 Ağustos'ta müzikseverlerle bir araya gelecek.

Tüm etkinlik ve konserler ücretsiz gerçekleştirilecek.