Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde uyluk kemiği kırılan 90 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
İlçedeki evinde düşmesi sonucu uyluk kemiği kırılan 90 yaşındaki Emine İlhan, Çüngüş Devlet Hastanesine götürüldü.
İlhan'ın buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.
İlçeden ambulans helikopterle alınan İlhan, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesindeki helikopter pistine getirildi.
Hasta, burada hazır bekletilen ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › 90 yaşındaki kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?