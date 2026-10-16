91 yaşında hayatını kaybeden Alpay Nazikioğlu Ankara\'da toprağa verildi

Antalya'da 91 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta isimlerinden şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cuma namazından sonra Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazına, sanatçı Alpay'ın ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı.

Alpay Nazikioğlu'nun cenazesi daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.