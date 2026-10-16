91 yaşında hayatını kaybeden Alpay Nazikioğlu Ankara\'da toprağa verildi

91 yaşında hayatını kaybeden Alpay Nazikioğlu Ankara'da toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da 91 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki cenaze namazına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da katıldı; Nazikioğlu Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Antalya'da 91 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta isimlerinden şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Cuma namazından sonra Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazına, sanatçı Alpay'ın ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı.
Alpay Nazikioğlu'nun cenazesi daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi.
Kaynak: AA
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