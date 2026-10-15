91 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçı Alpay, yarın Bodrum Gündoğan'da defnedilecek - Son Dakika
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91 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçı Alpay, yarın Bodrum Gündoğan'da defnedilecek

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Türk müziğinin usta ismi Alpay, dün 91 yaşında Medical Park Antalya Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi yarın Bodrum Gündoğan Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Antalya'da dün 91 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta ismi Alpay, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Sanatçı Alpay'ın cenazesi yarın Bodrum Gündoğan Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"Eylülde Gel", "Fabrika Kızı", "Gitme" ve "Ayrılık Rüzgarı" adlı unutulmaz şarkılara imza atan Alpay, bir süredir tedavi gördüğü Medical Park Antalya Hastanesinde dün yaşamını yitirdi.

Yarım asrı aşan sanat yaşamında romantik ezgileri, Türkçe aranjmanları ve kendine özgü yorumuyla Türk müziğinin önemli isimlerinden olan usta sanatçı, arkasında onlarca albüm ve unutulmaz eserler bıraktı.

Kaynak: AA
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