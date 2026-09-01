92 Yaşındaki Semerci Mehmet Ali Ağaçcı - Son Dakika
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92 Yaşındaki Semerci Mehmet Ali Ağaçcı

92 Yaşındaki Semerci Mehmet Ali Ağaçcı
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Demirci'de 70 yıldır semercilik yapan Ağaçcı, hayvan haklarına dikkat ediyor ve zanaatı sürdürüyor.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde 1951 yılında çırak olarak başladığı semercilik mesleğini 70 yılı aşkın süredir sürdüren Mehmet Ali Ağaçcı (92), ilerleyen yaşına ve fiziksel zorluklara rağmen her sabah 2 bastonuyla dükkanının yolunu tutuyor. İlçede zanaatın yaşayan son temsilcisi olan Ağaçcı, yaptığı semerlerde hayvanların sağlığı ve rahatını ön planda tuttuğunu belirtip, "Semer yaparken insandan çok hayvana değer vereceksin. İnsanın hakkını bir şekilde ödersin ama hayvanın hakkını ödeyemezsin" dedi.

Demirci ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Ağaçcı, semercilik zanaatına 1951 yılında çırak olarak başladı. Zanaatını 70 yılı aşkın süredir sürdüren Ağaçcı, ilçede mesleğin son temsilcisi olarak çalışmalarına devam ediyor. Dedesinden devraldığı mesleği yaşatmak için ilerleyen yaşına rağmen her sabah 2 bastonuyla dükkanını açan Ağaçcı, semer yapımında çınar ve gürgen ağacı, kamış, kendir ve deri kullanıyor. Hayvanların anatomik yapısına göre özel üretim yapan Ağaçcı, mesleğinde hayvan hakkına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

'HAYVANIN HAKKINI ÖDEYEMEZSİN'

Semercilik mesleğinin geçmişte Demirci'de oldukça yaygın olduğunu anlatan Ağaçcı, şöyle konuştu:

"70 senedir semercilik yapmaktayım. Eskiden Demirci'de 20 kadar semerci, 4-5 tane han vardı. Hanlarda çok hayvan barınırdı. Zamanla hanlar kapandı, herkes araba sahibi oldu. Bizim mesleğimiz de tıpkı benim gibi araba kullanamayan veya bağında bahçesinde halen yük hayvanı tercih eden vatandaşlarımız sayesinde ayakta kaldı. Demirci'de bu zanaatı sürdüren tek ben kaldım. Semer yaparken insandan çok hayvana değer vereceksin. İnsanın hakkını bir şekilde ödersin ama hayvanın hakkını ödeyemezsin. Yaptığımız semerlerle hayvanı yormamamız, onların rızasını ve duasını almamız lazım."

'ÇEVRE İLÇELERDEN SEMER TAMİRİ İÇİN GELİYORLAR'

Semer yapımında kullandığı malzemeleri farklı bölgelerden temin ettiğini belirten Ağaçcı, "Semerin ahşap aksamı derelerden toplanan çınar ağaçlarından yapılıyor. İpleri ve sazı Kütahya'dan, derisi ise Tire'den geliyor. İç dolgusunda ise kendir kullanıyoruz. Günümüzde Gördes, Selendi ve Simav gibi çevre ilçelerden halen semer tamiri için gelenler oluyor" dedi. Mesleği sayesinde ailesini geçindirdiğini ifade eden Ağaçcı, "Bu meslekten ekmek yedik, oğlan evlendirdik, kız çıkardık. Yaşım 92'ye ulaştı ama rüyalarımda bile halen semer ürettiğimi görüyorum. İşimi severek yaptığım için bırakamıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 92 Yaşındaki Semerci Mehmet Ali Ağaçcı - Son Dakika

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