93 Yaşındaki Adamın Cüzdanı Gasbedildi

Ankara'da 93 yaşındaki bir kişinin sokakta cüzdanını gasbeden zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Serkan A (36), Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'nde evine girmek üzere olan 93 yaşındaki Zafer S'yi durdurdu.

Zafer S'ye şiddet uygulayan şüpheli, yere düşen 93 yaşındaki adamın cüzdanını gasbederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beyin kanaması teşhisi konulan Zafer S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kale Mahallesi'nde gözaltına alınan Serkan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının 15 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Olay anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüpheli Serkan A'nın, Zafer S'yi darbederek yere düşürdüğü, cüzdanını gasbedip kaçtığı anlar yer alıyor.