93 Yaşındaki Mehmet Tutar Kep Törenine Katıldı

93 yaşındaki Mehmet Tutar, okulunun kep törenine katıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Mehmet Tutar, 1945 yılında kurulan Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesi'nin ilk mezunlarından biri olarak, okulun bu yılki mezuniyet törenine katıldı. Tutar, ilk mezunlar arasında hayatta kalan tek kişi olma özelliğini taşıyor.

Kep töreninde konuşan Mehmet Tutar, 1945 yılında okulun kuruluşuyla birlikte eğitime başladıklarını belirterek, o günlerin zorluklarını ve meslek aşkını anlattı. Tutar, "1945 yılında okul açıldı. Bu tarihte okula gelen talebeleri kaydettiler, biz o tarihte başladık. 1949 yılında mezun olduk. Sınıf tekrarı yapmadan, gaz lambası ışığında çalışarak okuldan mezun olduk. Bizi yetiştiren çok kıymetli hocalarımıza en içten dileklerimle selam gönderiyorum. 1950'den bu yana mezun olan tüm değerli öğrenci ve öğretmenlerimizi de saygıyla selamlıyorum" dedi.

Dönemin şartlarının çok zor olduğunu anlatan Tutar, "İlk kayıt olduğumuzda 50 kişiydik. Hava şartları çok farklıydı. Yol yoktu, elektrik yoktu, otobüs yoktu. Tüm bu zorluklara rağmen sanat öğrenmek isteyenlerden sadece 15 kişi ayrıldı, 39 kişi kaldık. Üç meslek dalımız vardı: torna-tesviye, marangozluk ve demir-çelik. Bu bölümlerin sınıflarını biz kurduk ve başarıyla tamamladık. İstikbalimizi kazandık, kimseye muhtaç olmadan emekli olduk" diye konuştu.

Tutar, okul arkadaşlarının ve öğretmenlerinin tamamının vefat ettiğini de belirterek, "38 sınıf arkadaşımın hepsi rahmetli oldu, bir ben kaldım. Hocalarım da rahmetli oldu, hepsinin mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Okulun geçmişiyle bugünü arasındaki farklara da değinen Tutar, "Bizim zamanımızda üç tezgah vardı. Atölyeyi biz kurduk. İki yıl sonra mayın patlaması sonucu okulun üst kısmı zarar gördü. Önümüzde deniz vardı. El arabasıyla çakıl taşı taşıyıp beton döktük, sonra tezgahları yerleştirip çalışmaya başladık. Şimdi gezip gördük ki sayamadığımız kadar meslek dalı var. Gençlerin istikbali bizim zamanımıza göre çok daha avantajlı" şeklinde konuştu.

"Mehmet Amca bizlere örnek oluyor"

Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Tuncay Ertürk ise, 2022 yılında okulun derneğinin kurulmasıyla birlikte Mehmet Tutar ile tanıştıklarını belirtti. Ertürk, "2022 yılında bu okulun bir derneği yoktu. Hep birlikte kurduk ve bugünlere geldik. Bu süreçte Mehmet Amca ile tanıştık. O dönemde 'Okulun ilk mezunu hala hayatta' dediler. O günden bugüne Mehmet Amca bizleri hiç kırmadı, her etkinliğimize katıldı. Kızı ve damadı da bu okulda öğretmenlik yaptı. Mehmet Amca'nın okula olan sevgisi, bağlılığı ve gençlere örnek olan duruşu hepimiz için çok kıymetli. İyi ki var, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.