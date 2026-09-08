95'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nda çocuklar, boyama ve dansla doyasıya eğlendi - Son Dakika
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95'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nda çocuklar, boyama ve dansla doyasıya eğlendi

95\'inci İzmir Enternasyonal Fuarı\'nda çocuklar, boyama ve dansla doyasıya eğlendi
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95'inci İzmir Enternasyonal Fuarı, çocuklara özel etkinliklerle renkli anlara sahne oluyor. Kültürpark'ta aileleriyle gelen minikler, boyama, dans ve sevilen karakterlerle buluşarak fuarın tadını çıkarıyor.

(İZMİR) - 95'inci İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), çocukların keyifli vakit geçireceği birbirinden renkli etkinliklere sahne oluyor. Aileleriyle Kültürpark'a gelen minikler; boyamadan dansa, sevilen çizgi karakterlerden sanal deneyime kadar pek çok etkinlikle fuarın tadını çıkarıyor.

İzmir'in bir asra merdiven dayayan geleneği Kültürpark'ta yaşatılıyor. Gelişen teknoloji ve çağın değişen koşullarına rağmen çocukların fuarda yaşadığı neşe ve heyecan nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor. 95. İzmir Enternasyonal Fuarı'nı ziyaret eden minikler bir yanda ellerinde boya kalemleriyle resim yapıyor, diğer yanda müzik eşliğinde dans ediyor. Biraz ileride dinozorların dünyasını keşfedenler, sevdikleri karakterlerin sahneye çıkmasını heyecanla bekliyor. İzmir Enternasyonal Fuarı, çocuklara özel hazırlanan etkinliklerle küçük ziyaretçilerine kendi fuarlarını yaşatıyor. Özellikle küçük yaş grubundaki çocuklar için oluşturulan alanlar, fuarı aileler açısından da farklı bir deneyime dönüştürüyor. Çocuklar yalnızca anne ve babalarıyla fuarı gezen ziyaretçiler olmak yerine, kendileri için hazırlanan etkinliklerin doğrudan parçası oluyor.

Bu fuarın başrolünde onlar var

Zeytin Sahne Çim Alanı'nda oluşturulan çocuk etkinlik alanları 18.00-22.00 saatlerinde 3 yaş ve üzerindeki çocukları ağırlıyor. Çocuklar burada resim yapıyor, oyun oynuyor, dans ediyor, yarışıyor; sevilen karakterlerle buluşuyor ve farklı deneyimlere katılıyor. Bir etkinlikten diğerine koşan miniklerin heyecanı ise gün boyunca alana yansıyor. Fuar yalnızca yetişkinlerin konser, kültür-sanat ve gezi programlarının değil, çocukların da kendi programlarını oluşturabildiği bir buluşma noktasına dönüşüyor.

Bir zamanların çocukları şimdi kendi çocuklarıyla burada

Çocukların heyecanına eşlik eden anne ve babalar için fuarın bir başka anlamı daha var. Yıllar önce kendileri çocukken Kültürpark'a gelen İzmirliler, bugün kendi çocuklarının elinden tutarak aynı kapıdan içeri giriyor. Onlardan biri de 29 yaşındaki Gizem Karadere. Çocukluğunda fuara geldiğini anlatan Karadere, o yıllardan kalan fotoğraflarını bugün 6 yaşındaki oğlu Kayra'ya gösterdiğini söyledi. Geçmişle bugünü kıyaslamak yerine her kuşağın kendi fuar heyecanını yaşadığını anlatan Karadere, "Biz de o zaman çok eğleniyorduk ama günümüz çocukları şu anki bu alanlarla da çok eğleniyorlar. En azından teknolojiden yine uzaklar baktığınızda. Resim var, müzik var, dans var, her şey var. Biz gayet keyif aldık bugün. Niloya ve Gupi'yi bekledik. Hepsiyle tek tek tanışacağız" dedi.

Annesinin anılarının yanına kendininkileri ekliyor

Annesinin çocukluk fotoğraflarına merakla bakan 6 yaşındaki Kayra Karadere ise bugün Kültürpark'ta kendi anılarını biriktiriyor. Angry Birds resmi boyayan ve çalışmasını gururla gösteren Kayra, etkinlik alanında eğlenip eğlenmediği sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Kayra'nın fuarla ilgili ilk cümlesi ise çok daha netti: "Fuarı çok seviyorum."

"Bu seneki etkinlikler daha iyi"

Çocuğuyla fuara gelen Gizem Gündüz de çocuk etkinliklerinin aileler açısından fuarın önemli duraklarından biri olduğunu söyledi. Geçen yıl da fuara geldiklerini belirten Gündüz, "Çok eğleniyoruz. Güzel etkinlikler var. Bu seneki etkinlikler bence geçen seneden daha iyi. Maskotlar falan var, daha iyi olmuş. Çocuğum da çok eğleniyor. Bayağı bir konseptler değişti ve çok daha görsel şölenle beraber daha aktif, daha eğlenceli" diye konuştu.

Çocukları eğlensin diye Torbalı'dan geldiler

Çocuk etkinliklerinin çekim alanı ilçelere de uzandı. Sedat Karaağaç, çocukları fuar heyecanını yaşasın diye ailesiyle Torbalı'dan Kültürpark'a geldi. Karaağaç, "İzmir Torbalı'dan geldik. Bir saatlik yoldan geldik. Çocukları getirdik biraz eğlensinler diye. Bizim çocukluğumuzda fuar vardı ama biz gelemedik, öyle söyleyeyim. Öncelikle yemek bölümünde yemek yedik. Ondan sonra eğlence için çocuğu getirdik. Şu an resim yapıyor. Dolaşmaya devam ediyoruz. Konsere kalmayacağız ama en azından çocuk eğlenmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Boya kaleminden sanal gerçekliğe uzanan dünya

Çocukların fuardaki rotası ise oldukça geniş. Dinoverse Dinozor Deneyim Alanı'nda sanal gerçeklik teknolojisiyle dinozorların dünyasını keşfeden çocuklar, Hot Wheels Deneyim Alanı'nda oyunlardan temalı kaydıraklara ve rampa etkinliklerine kadar farklı deneyimlere katılıyor. Barbie Temalı Etkinlik Alanı'nda bisiklet, at binme, boyama, basketbol ve futbol etkinlikleri gerçekleştirilirken Barbie Dans Stüdyosu müzik ve hareketi bir araya getiriyor. Angry Birds Eğlence Alanı'nda ise boyama, hedef vurma, dev puzzle ve sünger bloklarla hazırlanan oyunlar çocukları bekliyor.

Beklenen an: Sevilen kahramanlar sahnede

Fuarın çocuklar için en heyecanlı anlarından biri de ekrandan tanıdıkları kahramanlarla buluşmaları oluyor. Gupi ve Kucho'nun yanı sıra Jurassic Age, Şirinler, Robocar Poli ile Maşa ve Koca Ayı gibi sevilen yapımların gösterileri çocuklarla buluşuyor. Kimi çocuk sahnenin önünde sevdiği karakteri beklerken kimi gösterinin ardından soluğu bir başka etkinlik alanında alıyor. Kuşaklar büyüyor, çocukların dünyası değişiyor. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ise o çocukluk heyecanına her yıl yeni anılar ekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 95'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nda çocuklar, boyama ve dansla doyasıya eğlendi - Son Dakika

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