97 yaşındaki delikanlı kalemini ve kitabını yanından ayırmadan beynini dinç tutuyor - Son Dakika
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97 yaşındaki delikanlı kalemini ve kitabını yanından ayırmadan beynini dinç tutuyor

Hatay'da yaşayan 97 yaşındaki Dursun Karabiber, ilerleyen yaşına rağmen kalemini ve defterini yanından ayırmadan yazmaya devam ediyor. 62 yaşından sonra 2 kitap yazan Karabiber, beynini dinç ve genç tutmaya devam ediyor. İlkokul mezunu olan Karabiber, 32 yılda 2 kitap yazmayı başarmıştır. Yaşının nüfusta 94 olarak göründüğünü ancak gerçekte 97 yaşında olduğunu belirten Karabiber, yazmayı hiç eksik etmediğini ve bu sayede beyninin genç kaldığını ifade etmiştir.

29.07.2024 21:50
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97 yaşındaki delikanlı kalemini ve kitabını yanından ayırmadan beynini dinç tutuyor

HATAY - Hatay'da yaşayan 97 yaşındaki Dursun Karabiber, ilerleyen yaşına rağmen kalemini ve defterini yanından ayırmadan yazmaya devam ediyor. 62 yaşından sonra 2 kitap yazan Karabiber, beynini dinç ve genç tutmaya devam ediyor.

Kimlikteki yaşı 94 olan ve gerçekte 97 yaşında olan Mehmet Dursun Karabiber, asrın felaketine eşiyle birlikte Antakya ilçesinde yakalandı ve ardından İskenderun ilçesine yerleşti. İlerleyen yaşına rağmen dinç kalmasıyla 20'lik delikanlılara taş çıkaran Karabiber, 62 yaşında kalemi ve defteri eline alarak yazmaya başladı. İlkokul mezunu olan 97'lik delikanlı Karabiber, 32 yılda 2 kitap yazmayı başardı. Bir an olsun elinden defteri ve kalemi bırakmayan yaşlı adam, beyninin genç kalmasının sırrını yazarak genç kalmaya bağlıyor.

97 yaşındaki Mehmet Dursun Karabiber, hiçbir zaman yazmayı eksik bırakmadığını belirterek "Yaş nüfusta 94 ama hakiki yaşım 97. Yaşantım ne varsa bu kabiliyet meselesi. Hiçbir zaman yazmayı eksiltmedim, ihmal etmedim. Gece bile kalem, kağıdım ve not defterim başımda çünkü 62 yaşında yazmaya başladım. 70 yaşında emekliye ayrıldım. Merakım genç olması yani düşüncelerinin daha geniş daha nedenlerini detaylarını bulmaya çalışırım bende çok yorgun bir beyin var. Bizde hareket edersen kendini de gençleştirirsin. İlkokul mezunuyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hatay, Edebiyat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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