98. Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

98. Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Film' 'One Battle After Another' oldu. Tören Los Angeles'ta yapıldı.

"Oscar Ödülleri" olarak da bilinen, sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden 98. Akademi Ödüllerinin kazananları belli oldu."

Bu yıl 98'incisi düzenlenen Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirildi.

Törenin sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien üstlendi.

98. Akademi Ödülleri Töreni'nde "En İyi Film" ödülünü 13 dalda aday gösterilen "One Battle After Another" kazandı. "En İyi Yönetmen" ödülünü de filmin yönetmeni Paul Thomas Anderson aldı.

"One Battle After Another" filminin oyuncusu Sean Penn de "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü."

16 dalda aday gösterilen "Sinners" filminin senaristi ve yönetmeni Ryan Coogler, "En İyi Özgün Senaryo", başrol oyuncusu Michael B. Jordan da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.

İspanyol oyuncu Javier Bardem, "Yabancı Dilde En İyi Film" ödülünü takdim ederken sahnede yaptığı konuşmada "Savaşa hayır ve özgür Filistin" sloganı attı. Bardem'in sözleri, salondaki davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Törenin öne çıkan ödül kategorileri ve sahipleri şöyle sıralandı:

En İyi Film: "One Battle After Another"

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another"

En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley - "Hamnet"

En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan -"Sinners"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan - "Weapons"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn - "One Battle After Another"

En İyi Özgün Senaryo: Ryan Coogler - "Sinners"

En İyi Özgün Şarkı: "Golden" - "KPop Demon Hunters"

En İyi Sinematografi: "Sinners"

En İyi Görsel Efekt: "Avatar: Fire and Ash"

En İyi Animasyon: "KPop Demon Hunters"

Yabancı Dilde En İyi Film: "Sentimental Value"

Kaynak: AA

Los Angeles, Kültür, Sinema, Güncel, Tören, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Oğuzhan Koç Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası kendinden geçti Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı
Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı Süleymaniye'de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı
Helal olsun sana Arda Herkes onu konuşuyor Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor
En sonunda bunu da gördük Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu En sonunda bunu da gördük! Rakibinin cinsel organını avuçladı sonu kötü oldu

09:51
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor
09:37
Trump’ı kızdıran “savaş“ sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
Trump'ı kızdıran "savaş" sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
09:23
Muhalif vekilden Modi’yi yerin dibine sokan sözler
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
09:11
İran’dan intikam saldırısı Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
09:10
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine kara harekatı başlattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
08:56
Dünya devinde kaos Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
Dünya devinde kaos! Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
08:25
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı “Rusya“ iddiası
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı "Rusya" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 10:14:12. #7.13#
SON DAKİKA: 98. Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.