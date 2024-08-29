A Milli Erkek Voleybol Takımı Macaristan'ı 3-0 Yendi

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(ANKARA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında Macaristan'ı 3-0 yenerek, 3 puanın sahibi oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında Macaristan ile karşı karşıya geldi. Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı; Erkek Voleybol takımı 25-11, 25-10 ve 25-17 sonuçlanan setlerle 3-0 kazandı ve 3 puan kazandı. Erkek Voleybol Takımı böylece grupta puanını 3'e yükselterek Danimarka'nın ardında ikinci sırada yer aldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk maçında Danimarka'ya 3-0 mağlup omuştu.