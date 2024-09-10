A Milli Futbol Takımı İzlanda'yı mağlup etti

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(ANKARA) - UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşması, Keçiören Belediyesi tarafından dev ekranda yayınlandı.

Keçiören Kalaba Kent Meydanı bu kez de A Milli Takımın İzlanda galibiyeti sonrası coşkulu sevince ev sahipliği yaptı. Meydandaki heyecan maçın son düdüğüne kadar devam etti. Galler beraberliğinin ardından İzlanda karşısında alınan galibiyetle 4 puana ulaşan milli takım, liderlik koltuğuna oturdu.

Başkan Özarslan'dan tebrik

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Keçiören, milli heyecanın merkezi olmaya devam edecek. A Milli Futbol Takımı'mızı İzlanda galibiyetinden dolayı tebrik ediyor, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.