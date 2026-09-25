A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fırat Üniversitesi Hastanesi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, Prof. Dr. Yasemin Açık AR-GE Merkezi Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Elazığ/14.30/15.30/16.30)

2 - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Garı terör saldırısı davasını izleyecek, Dil Derneği 94. Dil Bayramı İzlencesi'ne katılacak.

(Ankara/10.00/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Pandemilere Hazırlık Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı" adlı oturuma katılarak Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek.

(New York)

2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenleyecek, parti teşkilat buluşmasına katılacak, depremzede vatandaşları ziyaret edecek ve STK temsilcileriyle görüşecek.

(Hatay/10.00/11.00/13.30/17.00)

3 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin il başkanlığında basın toplantısı yapacak, teşkilat buluşmasına katılacak.

(Hatay/10.00/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Terminal İstanbul: Ekosistem Buluşması"na katılacak, Kırklareli Valiliğine, esnafa ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, "Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış ve Temel Atma Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.00/Kırklareli/12.30/13.45/14.20/15.10)

2 - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Çömlekköy Barajı'nda incelemelerde bulunacak.

(Edirne/10.00/11.00/15.30)

3 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını, Valiliği, önceki dönem İl Başkanı Abdullah Gülcemal'i ve bir haneyi ziyaret edecek, ulaştırma sektörü temsilcileriyle yemekli toplantıda bir araya gelecek, belediyeye ziyaret gerçekleştirecek.

(Isparta/11.00/11.30/11.45/14.00/14.45/15.30/17.00)

4 - Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu oturumu liderlerin katılımıyla devam edecek.

(New York)

2 -? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3 - ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğünün resmi açılış törenine katılacak.

(Sakarya/10.00)

2 - Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu Açılış Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

KÜLTÜR SANAT

1 - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk, Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda Türk Diline Hizmet Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

SPOR

1 - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı konuk edecek.

(Kocaeli/21.45)

2 - Basketbol Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, İspanya'nın Valencia Basket, Fenerbahçe ise İtalya'nın Virtus Bologna ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00/20.45)

3 - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu, TOFAŞ-Pizzabulls Bordo Bandırma maçıyla başlayacak.

(Bursa/19.00)

4 - Formula 1'de 2026 sezonunun on yedinci ayağı Azerbaycan Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Bakü/15.00)

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