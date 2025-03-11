A Milli Hentbol Takımı Diyarbakır'da İsviçre ile Karşılaşıyor

Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup 3. maçında, yarın Diyarbakır'da, İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Seyrantepe Spor Salonu'nda yarın saat 20.30'da yapılacak karşılaşma öncesi, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Mesut Çebi ve Başantrenör Oliver Roy Camino, basın toplantısı düzenledi.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Mesut Çebi, 26 sene sonra hentbol milli takımının Diyarbakır'da olduğunu söyledi.

Hentbol A Milli Takımı'nın yeni bir teknik ekibinin olduğunu aktaran Çebi, şunları söyledi:

" Beşiktaş'ta görev yaptığım dönemde birlikte çalıştığımız çok tecrübeli bir yol arkadaşım. Kendisiyle uzun vadeli projelerimizi ve planlarımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki yıllarda yaptığımız çalışmaların karşılığını göreceğiz. Bizden sonra nesillere bu çalışmaların sonuçlarını aktaracağız. 26 sene sonra milli takımımız Diyarbakır'da. Aslında Diyarbakır hentbola çok aşina bir memleket. Rahmetli Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ın öncülüğünde burada bir hentbol takımımız vardı. O dönemden kalma bir hentbol mirası var kentte. Biz de onun mirasını yaşatmak istiyoruz. Burada tarih yazıp galibiyetle ayrılarak Diyarbakır halkına teşekkürlerimizi galibiyetle sunmak istiyoruz. Yarınki maçta halkımızın desteği çok önemli. Her branşta olduğu gibi taraftar ekstra bir oyuncudur. Diyarbakır halkının bizi yalnız bırakmayacağını, ay yıldızlı bayrağımızı desteklemek için salonu tıklım tıklım dolduracaklarına eminim."

"Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar"

A Milli Hentbol Erkek Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino ise rakipleri İsviçre'nin çok iyi bir kadroya sahip olduğunu ifade ederek, "Oyuncularımın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına ve çok iyi bir mücadele vereceklerine inanıyorum. Takımla 1-2 ay daha fazla çalışmak isterdim. Sadece 3 antrenman yapabildik. Ancak çok iyi bir takıma sahip olduğumu biliyorum. Tüm oyuncularımı yakından takip ediyorum. Antrenmanda ellerinden gelen en iyi performansı gösterdiler. Bu performansı çok iyi bir hentbolla başarıya taşıyacağımıza inanıyorum. Bu müsabaka takımı gözlemleme açısından önemli bir şans olacak. Diğer kalan maçlarımıza etkili şekilde çalışacağız ve en iyi sonuçları alacağız" dedi.