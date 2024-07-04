A Milli Takım'ın Hollanda maçı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yayınlanacak

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(İSTANBUL) - EURO 2024 Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın Hollanda ile oynayacağı karşılaşma, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle Tüpraş Stadyumu'nda kurulacak dev ekranda yayınlanacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Euro 2024 Şampiyonluğu yolunda milli coşkumuzu stadyuma taşıyoruz! Haydi İstanbul, Beşiktaş'ta buluşalım" dedi.

Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek Euro 2024 Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın Hollanda ile 6 Temmuz'da Berlin'de oynayacağı karşılaşmanın, BJK Başkanı Hasan Arat ve Başkan Akpolat'ın görüşmesi sonrası Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda dev ekranda yayınlanması kararlaştırıldı.

BJK ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle binlerce vatandaşın izleyeceği karşılaşma öncesi stadyumun tüm kapıları saat 20.00'de açılacak. Tüm koltuklara Ay-Yıldızlı bayraklar yerleştirilecek.